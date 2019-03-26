كونور ماكجريجور يعلن اعتزاله "فنون القتال المختلطة"

أعلن الأيرلندي كونور ماكجريجور اعتزاله لعبة فنون القتال المختلطة MMA بشكل نهائي دون أن يوضح الأسباب.

وكتب كونور بطل العالم مرتين في بطولة القتال النهائي UFC عبر حساباته على المواقع التواصل الاجتماعي "قررت الاعتزال من اللعبة رسميا. أتمنى الأفضل لزملائي القدامى، والمضي قدما في المسابقة".

وأضاف "الآن انضم إلى زملائي السابقين في مغامرة الاعتزال".

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today. I wish all my old colleagues well going forward in competition. I now join my former partners on this venture, already in retirement. Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

آخر قتال لكونور انتهى بالهزيمة أمام الروسي حبيب نورماجدوف في أكتوبر من العام الماضي، وقد كانت تلك أول هزيمة له منذ سنتين، ونشب بعدها شجار بين الطرفين مما أدى إلى إيقاف الأيرلندي وتغريمه رفقة حبيب.

وتقول شبكة بي بي سي عن اللاعب "منذ مشاركته الأولى في لعبة فنون القتال المختلطة عام 2007 أسس نفسه كواحد من أفضل المقاتلين في اللعبة".

وحقق ماكجريجور بطولتي العالم للوزن الخفيف ووزن الريشة ليصبح أول من يجمع بينهما.

هل اعتزل بالفعل؟ ليست تلك المرة الأولى التي يعلن فيها كونور الاعتزال، إذ أعلنه من قبل في أبريل 2016 قبل أن يتراجع بعدها بـ48 ساعة فقط.. وقادم الأيام ستكشف حقيقة الأمر.

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