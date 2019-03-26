سالجادو: النني وطارق حامد سيشاركان أمام نيجيريا

كشف ميتشيل سالجادو مدرب منتخب مصر عن مشاركة طارق حامد ومحمد النني بشكل أساسي أمام نيجيريا.

وتعادل منتخب مصر قبل أيام أمام النيجر 1-1 في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال سالجادو في قناة أون سبورت: "مباراة النيجير السابقة لم نقدم خلالها المستوى الفني المطلوب وهو الأهم هو تحليل أداء بعض اللاعبين ومنح فرصة للبعض الآخر".

وأضاف "أيضا الوقوف على الحالة الفنية للاعبين مثل عمار حمدي الذي أدى بشكل رائع".

وأكمل سالجادو "من الجيد مشاركة اللاعبين الصغار وظهورهم بمستوى جيد، وبالتأكيد الباب مفتوح أمام الجميع للانضمام لمنتخب مصر".

نجم ريال مدريد السابق أردف "خلال 7 شهور للجهاز الفني الحالي للمنتخب تم استدعاء أكثر من 40 لاعبا، والأداء بشكل عام كان جيد جدا مع النتائج بخلاف مباراة النيجر الأخيرة فقط".

وأكد سالجادو "لسنا سعداء بهذه النتيجة لأن الهدف الدائم لنا هو الفوز".

وأوضح "نمتلك فريقا جيدا يضم العديد من الوجوه الجديدة وبالتأكيد من الصعب أن نصنع فريقا من الشباب صغير السن في وقت قصير".

وعن مباراة نيجيريا قال سالجادو "سنلعب ضد واحدا من أقوى منتخبات قارة إفريقيا ومن المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم".

وأتم تصريحاته "سيعود بعض الأساسيين للمشاركة ومنهم طارق حامد ومحمد النني وستكون مباراة هامة وتحدي كبير للاعبين الجدد والصغار".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا مساء الثلاثاء وديا ضمن الاستعداد لبطولة الأمم.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.

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