شاهد – وصلة مزاج بين ساسي ومعلول قبل القمة.. "الفارق سيصبح 5" و"هعملك شوربة"

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 01:28

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي - تونس

متواجدان سويا على طاولة واحدة وفي معسكر واحد، وبعد 4 أيام سيتواجهان في قمة منتظرة. هنا نتحدث عن فرجاني ساسي وعلي معلول.

ويتواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في معسكر منتخب تونس، وبعد 4 أيام سيتواجهان في قمة الـ 30 من مارس في الدوري المصري.

ونشبت وصلة مزاح بين ساسي وعلي معلول بتصوير من يوسف المساكني نجم المنتخب، ونشرها على انستجرام.

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وقال فرجاني ساسي لـ علي معلول: الفارق سيصبح 5 نقاط بعد يوم السبت.

ليرد معلول: "أنا هعملك شوربة".

ليقول ساسي لـ معلول "أنت تتقدم دائما للأمام وتترك مساحة كبيرة خلفك".

ويلعب منتخب تونس أمام منتخب الجزائر في لقاء ودي يوم الثلاثاء في العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن الاستعدادات لأمم إفريقيا 2019.

قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي تنطلق في الـ 30 من شهر مارس على ملعب برج العرب في السابعة مساءً.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة، ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب 22 مباراة في المسابقة المحلية.

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في الدوري الأهلي الزمالك فرجاني ساسي علي معلول

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