أعربت إيكاترينا سيلشينكوفا المحترفة الأوكرانية بصفوف فريق الأهلي لسيدات الطائرة عن سعادتها بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

ونجح الأهلي في تحويل تأخره بشوط نظيف إلى الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط أمام قرطاج التونسي في نهائي بطولة إفريقيا.

وتألقت الأوكرانية إيكاترينا في المباراة النهائية أمام قرطاج التونسي وخاصة في الشوط الرابع الحاسم للقاء.

وقالت إيكاترينا في تصريحات لـ FilGoal.com عقب التتويج الإفريقي عن الفارق بين اللقب الأخير والنسخة الماضية: "هناك اختلاف كبير".

وأوضحت المحترفة الأوكرانية "النسخة الحالية جاءت بعد خسارة لقب البطولة العربية وهو ما جعل الضغط علينا أكبر وظهر ذلك في الشوط الأول".

وتابعت إيكاترينا "الشوط الأول كان صعبا وارتكبنا العديد من الأخطاء ولذلك خسرناه في النهاية، لكن أشكر الله أننا تداركنا ذلك وآمنا بأنفسنا وفزنا باللقب في النهاية".

وعن الفارق بين الفوز على قرطاج والخسارة من الصفاقسي قالت إيكاترينا: "قبل النهائي الإفريقي كنا مطالبين بإثبات قدرتنا على تخطي ذلك، كان من المهم الفوز وبالطبع كان للجمهور دور كبير في الفوز هذه المرة".

خسر الأهلي أمام الصفاقسي التونسي في نهائي البطولة العربية مع بداية العام الجاري وأقيمت المباراة وقتها بدون حضور جماهيري.

وأضافت إيكاترينا "أريد التوجه بالشكر للجماهير التي حضرت المباراة وإيمانهم بقدراتنا وقدرتنا على الفوز رغم نتيجة البطولة العربية، كانوا رائعين".

وأخيرا بالحديث عن مستقبلها مع الأهلي وطموحاتها أوضحت إيكاترينا "لا أعلم بعد مصيري لكني بالطبع مستمرة هذا الموسم".

وأتمت حديثها "أتمنى حصد الثلاثية والفوز بالدوري وكأس مصر بعد التتويج باللقب الإفريقي".

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