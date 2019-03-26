عبد الفتاح: ننتظر موافقة إيرماتوف على إدارة القمة تحكيميا

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يتفاوض مع الأوزبكي رافشان إيرماتوف لإدارة مباراة القمة تحكيميا يوم السبت المقبل.

وتحدث عبد الفتاح لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "ننتظر ردا من إيرماتوف يوم الثلاثاء".

وأضاف عبد الفتاح في نفس الصدد "كذلك نفاضل بين دولتين أو 3 أخرين لاختيار حكم القمة من بينهم".

إيرماتوف من حكام الصفوة في العالم، حيث حصل على جائزة أفضل حكم في آسيا 5 مرات آخرهم في 2014، كما حصل على جائزة جلوب سوكر لأفضل حكم على مستوى العالم عام 2015.

وقاد الأوزبكي 5 مباريات في كأس آسيا الماضية، من ضمنها النهائي بين اليابان وقطر.

كما قاد إيرماتوف مباراتين في كأس العالم 2018، جمعوا بين الأرجنتين وكرواتيا، وإسبانيا والمغرب.

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