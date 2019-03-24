أحمد ناجي: الشناوي سيكون إضافة كبيرة للمنتخب.. المنافسة شرسة للغاية

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن أحمد الشناوي بعد ظهوره أمام النيجر.

وقال أحمد ناجي: "مباراة النيجر كانت أولى مباريات الشناوي منذ فترة طويلة مع المنتخب".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "الشناوي سيكون إضافة كبيرة للمنتخب، لما يملكه من خبرة دولية".

وواصل "المنافسة ستكون شرية للغاية على مركز حراسة المرمى قبل بطولة أمم إفريقيا".

وحرص أحمد ناجي على توجيه رسالة لـ عامر عامر الذي غادر المعسكر متأثرا بإصابة قوية، قائلا: "أنت كسبت احترامنا جميعا. أنت شخص راقي للغاية وستعود لنا قريبا".

منتخب مصر تعادل مع النيجر بهدف لكل منتخب في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف المنتخب المصري جاء عن طريق البديل محمود حسن "تريزيجيه" بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة.

بينما هدف النيجر جاء في الدقيقة 81 عن طريق أمادو موتاري.

النتيجة لن تُغير من واقع عدم تأهل منتخب النيجر لأمم إفريقيا 2019.

منتخب تونس في صدارة المجموعة بـ 15 نقطة، ويليه المنتخب المصري بـ 13 نقطة، ثم النيجر 5 نقاط، وإي سواتيني بنقطة واحدة.

ولن يلعب المنتخب المصري أي مباراة رسمية قبل انطلاق أمم إفريقيا في 21 يونيو من العام الجاري.

وسيتواجد المنتخب المصري بشكل طبيعي في التصنيف الأول قبل قرعة أمم إفريقيا 2019 بسبب استضافتنا للمسابقة.

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