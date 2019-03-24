ميكيل يروي تجربة مرعبة: اختطفوا أبي قبل مباراة الأرجنتين ورفضت إخبار زملائي

كشف جون أوبي ميكيل القائد السابق لمنتخب نيجيريا، عن تجربة شخصية صادمة تعرّض لها خلال المشاركة في كأس العالم 2018.

جون أوبي ميكيل النادي : تيانجين تيدا نيجيريا

لاعب وسط ميدلسبره الحالي أفصح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن تجربة اختطاف والده، ومكالمة مرعبة من الخاطفين مباشرة قبل مواجهة الأرجنتين.

نيجيريا دخلت لمواجهة نيجيريا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2018، والتعادل يكفيها لإقصاء رفاق ليو ميسي والعبور إلى الدور الثاني.

ميكيل بدأ هذه المباراة بشكل لا يدع مجالا للريبة، لكنه لم ينشغل كثيرا بإمكانية التأهُل على حساب الأرجنتين، بل بحقيقة اختطاف والده.

في النهاية خسرت نيجيريا المباراة والتأهل في الدقائق الأربع الأخيرة، لكن ميكيل كان محظوظا بأنه لم يخسر والده الذي أطلِق سراحه مقابل فدية بلغت 10 ملايين نيرة نيجيرية، أي ما يقابل 21 ألف جنيه استرليني.

يتحدث ميكيل عن هذه التجربة: "ظننت أنني سأفقد أبي، اعتقدت أنهم سيطلقون سيردونه قتيلا".

وأضاف: "قالوا أنهم سيطلقون النار عليه أثناء المباراة، ولذا اعتقدت أنني سأنهي المباراة وأكتشف أن أبي قد قُتل".

لكنه يعدد الإيجابيات: "هذه هي الحياة، إنها تجربة جعلتني أقوى على المستوى الشخصي. كلما مررت بوضع صعب أتذكر أنني عشت ما هو أصعب منه. أتمنى فقط ألا يتكرر ذلك وأن يستمتع أبي بحياة هادئة".

مسلطا الضوء على حساسية توقيت الاختطاف مباشرة قبل واحدة من أهم مباريات مسيرته: "الأمر صعب، عندما سمعت بما حدث كان الأمر مؤلما جدا، خصوصا مع التوقيت".

اللاعب المتوج بدوري أبطال أوروبا 2012 رفقة تشيلسي، تصرّف بشكل شجاع ورفض الإفصاح عن الأمر بين المجموعة: "لم أخبر أي شخص في المنتخب الوطني لأني القائد ويجب علي أن أقود زملائي. كانت مسؤوليتي أن أقود الفريق، لم أستطع إخبارهم أنني غير قادر على اللعب، لو أفصحت عن الأمر لانشغلوا بأبي عن المباراة، ولذا حملت الأمر في نفسي".

ويواصل في حديثه عن مباراته الدولية الأخيرة: "سيطر الأمر على ذهني طوال المباراة".

لاعب نيجيري آخر تعرّض لمصير مشابه، هو صامويل كالو الذي اختطفَت والدته قبل أسابيع وتم إطلاق سراحها مقابل فدية: "تحدثت إلى صامويل عندما اختطفَت والدته وأعطيته نصيحتي بصفتي شخصا مر بتجربة مشابهة، أحسست بما يشعر به، وقد شعرت بالارتياح عندما أطلقوا سراح والدته".

محملا السلطات مسؤولية تدني الوضع الأمني: "أعتقد أن هذه الأمور تحدث بشكل يومي مع عائلات مختلفة ومن الجلي أننا نريد من السلطات تحمُل مسؤولية أكبر، ولكن نيجيريا دولة مزدحمة للغاية ولا يمكن السيطرة على الجانب الأمني".

ويختتم: "تخرج من منزلك ولا تعرف إن كنت ستعود أم لا، يجب على الحكومة أن تفعل أكثر من ذلك".

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