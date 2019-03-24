مارادونا: هذا الجيل لا يستحق قميص الأرجنتين.. والمسؤولون مجموعة من الحمقى

الأحد، 24 مارس 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

دييجو مارادونا

فتح دييجو مارادونا النار على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وأفراد منتخب راقصي التانجو.

الأرجنتين خسرت أمام فنزويلا 1-3 في مباراة ودية قبل أيام على ملعب واندا متروبوليتانو، رغم عودة القائد ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

مارادونا وعند سؤاله عن مشاهدته المباراة، أجاب: "الأرجنتين؟ لا، لا أشاهد أفلام الرعب".

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وأضاف: "الحمقى الذين يديرون الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، هل اعتقدوا أننا سنفوز على فنزويلا؟ الغبي فقط هو من اعتقد أننا قادرين على ذلك".

"لقد كذبوا على الجماهير بشكل دائم، الأرجنتين لن تفوز، أنا آسف".

وواصل منتقدا اللاعبين: "الأمر مؤلم لأني أرجنتيني حتى النخاع، ولكن بالمقارنة مع جيل روجيري وباتيستوتا وكانيجيا، فإن الجيل الحالي لا يستحق ارتداء قميص الأرجنتين. نحن مستعدون لتقديم حياتنا مقابل رحيل (كلاوديو) تابيا الذي لا يمتلك أي فكرة عما يفعله".

مختمما: "أشعر بالأسف للشعب الأرجنتيني الذي يصدّق هذه الأكاذيب، وأشعر بالأسف للاعبين الذين يتوجب عليهم تحمل عواقب ما يفعله المسؤولون".

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