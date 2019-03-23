بالفيديو – عاد ميسي؟ لا مشكلة.. فنزويلا تتلاعب بالأرجنتين وتلقنها درسا ثلاثيا

السبت، 23 مارس 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

بعد 265 يوما من مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، عاد ليو ميسي للظهور، لكن النتيجة لم تتغير: خسارة جديدة لراقصي التانجو.

الأرجنتين سقطت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة فنزويلا بمباراة ودية أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وميسي كان حاضرا.

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الظهور هو الأول لـ ميسي بقميص الأرجنتين منذ الخسارة 3-4 أمام فرنسا في دور الـ16 لكأس العالم 2018، يوم 30 يونيو الماضي.

هذا الحضور لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، لم يمنع فنزويلا من تحقيق الفوز التاريخي رقم 2 فقط على الأرجنتين.

فريق المدرب ليونيل سكالوني تلقى صدمة مبكرة في الدقيقة السادسة، بهدف رائع لـ خوسيه سالومون روندون.

فنزويلا انتظرت حتى الدقيقة 44 لتضيف الهدف الثاني بتسديدة رائعة من جون موريو، قذيفة مخادعة لم يقدر الحارس أرماني على ردعها.

في الشوط الثاني قلّص لاوتارو مارتينيز الفارق للأرجنتين في الدقيقة 59، ليكون قد استغل ابتعاد ماورو إيكاردي بالشكل الأمثل في إنتر وفي المنتخب.

لكن البديل خوسيف مارتينيز قضى على عودة الأرجنتين المحتملة بهدف ثالث من ركلة جزاء أنيقة التنفيذ في الدقيقة 76.

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