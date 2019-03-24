خاص كرة يد - مصدر في الزمالك لـ في الجول: الترجي لم يطلب ضم الأحمر.. وصفقة جديدة خلال 48 ساعة

الأحد، 24 مارس 2019 - 21:46

كتب : أحمد شوقي

أحمد الأحمر

نفى مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة اليد ما يتردد في وسائل الإعلام عن تراجع الترجي التونسي عن ضم ثنائي الفريق للمشاركة في كأس الكؤوس الإفريقية للرجال، وشدد على عدم التفاوض من الأساس.

وكانت تقارير تونسية أعلنت عن تراجع الترجي عن ضم الثنائي أحمد الأحمر ويحيى خالد لتدعيم صفوف الفريق التونسي في كأس الكؤوس الإفريقية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك لـ FilGoal.com: "لا صحة لتلك الأنباء المتداولة، الترجي لم يطلب من الأساس ضم الأحمر أو يحيى خالد".

أخبار متعلقة

كرة يد - الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع الروسي ألكسندر سيمكوف.. وينتظر البطاقة الدولية كرة يد - بوغانمي لـ في الجول: سعيد بالانضمام للزمالك وأسعى للسوبر.. حسن أخطر لاعبي الأهلي كرة يد - قبل 3 جولات من النهاية.. اشتعال صراع قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

وتابع "في حال تقدم الترجي بطلب رسمي لضم الأحمر أو يحيى خالد سنقوم بدراسة ذلك، خاصة أنها فترة توقف في المسابقات المحلية".

وأضاف "لن نرد عن أنباء طلب أو تراجع الترجي لأننا لم نلقى أي عروض رسمية حتى الآن".

وعن تدعيمات السوبر قال المصدر: "أتممنا الاتفاق على ضم أسامة بوغانمي من الترجي التونسي".

وأتم حديثه "هناك صفقة أخرى يتم حسمها خلال 48 ساعة من الآن لتدعيم الفريق بجانب بوغانمي، نقوم بالمفاضلة بين لاعبين لاختيار أحدهما ".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي بالمغرب يوم 4 أبريل، ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية بالسعودية.

بينما يمثل مصر الأهلي وسموحة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية من 5 إلى 15 أبريل المقبل.

طالع أيضا

فرمان من اتحاد الكرة ضد الزمالك

المصير النهائي للحضور الجماهيري في قمة الزمالك والأهلي

ديبالا يوجه رسالة صوتية لطفل مصري

قرار منتظر من باريس سان جيرمان مع مدربه

رحبوا معنا بالمنتخب الـ 20 والـ 21 في كأس الأمم الإفريقية

الزمالك أحمد الأحمر كرة يد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الإثنين 25 مارس 2019 والقنوات الناقلة – إنجلترا وفرنسا والبرتغال في تصفيات أوروبا 2 دقيقة | أوروبا
نور السيد: اختيارات المنتخب لأسباب بعيدة عن الكرة.. أين خالد قمر رقم 1 في مصر؟ 16 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – احتفال مثالي بالمئوية.. هازارد يقود بلجيكا لتخطي قبرص 21 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يُعلن.. ملاعب كل مجموعة في كأس الأمم الإفريقية 23 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - هواء الطواحين غير قادر على تعطيل الماكينات.. ألمانيا تفسد عودة هولندا وتهزمها بثلاثية 34 دقيقة | أوروبا
أحمد ناجي: الشناوي سيكون إضافة كبيرة للمنتخب.. المنافسة شرسة للغاية 43 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك