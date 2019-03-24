نفى مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة اليد ما يتردد في وسائل الإعلام عن تراجع الترجي التونسي عن ضم ثنائي الفريق للمشاركة في كأس الكؤوس الإفريقية للرجال، وشدد على عدم التفاوض من الأساس.

وكانت تقارير تونسية أعلنت عن تراجع الترجي عن ضم الثنائي أحمد الأحمر ويحيى خالد لتدعيم صفوف الفريق التونسي في كأس الكؤوس الإفريقية.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك لـ FilGoal.com: "لا صحة لتلك الأنباء المتداولة، الترجي لم يطلب من الأساس ضم الأحمر أو يحيى خالد".

وتابع "في حال تقدم الترجي بطلب رسمي لضم الأحمر أو يحيى خالد سنقوم بدراسة ذلك، خاصة أنها فترة توقف في المسابقات المحلية".

وأضاف "لن نرد عن أنباء طلب أو تراجع الترجي لأننا لم نلقى أي عروض رسمية حتى الآن".

وعن تدعيمات السوبر قال المصدر: "أتممنا الاتفاق على ضم أسامة بوغانمي من الترجي التونسي".

وأتم حديثه "هناك صفقة أخرى يتم حسمها خلال 48 ساعة من الآن لتدعيم الفريق بجانب بوغانمي، نقوم بالمفاضلة بين لاعبين لاختيار أحدهما ".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي بالمغرب يوم 4 أبريل، ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية بالسعودية.

بينما يمثل مصر الأهلي وسموحة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية من 5 إلى 15 أبريل المقبل.

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