خاص مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: اتجاه لتعديل عقدي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق

الأحد، 24 مارس 2019 - 21:45

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي أن الإدارة تتجه لتعديل عقدي كلا من عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق.

عبدالرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

محمد صادق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي
الدوري المصري

وأشار المصدر لـFilGoal.com إلى "هذا الاتجاه يأتي بعد انضمام الثنائي للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي".

وواصل "إلى جانب تشجيع كافة اللاعبين على الإجادة مع الفريق للانضمام للمنتخبات العمرية المختلفة".

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عبد الرحمن مجدي صاحب الـ 21 عاما لعب 25 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

بينما محمد صادق لعب 26 مباراة هذا الموسم بقميص الإسماعيلي ونجح في صناعة 6 أهداف.

وشارك عبد الرحمن مجدي لأول مرة بقميص منتخب مصر، عندما حل كبديل أمام النيجر.

بينما سجل محمد صادق هدفا في انتصار منتخب مصر الأوليمبي أمام أمريكا وديا.

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