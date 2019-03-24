الإسماعيلي يتعادل وديا مع طلائع الجيش

تعادل فريق الإسماعيلي وديا مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في لقاء ودي ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري العام.

طلائع الجيش سجل أولا عن طريق شيسوم شيكاتارا قبل أن يتعادل الإسماعيلي عن طريق مدافعه الشاب محمود علاء في الشوط الثاني.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود رضا.

خط الدفاع: علاء عبد العظيم - ريتشارد بافور - أحمد أيمن - محمد هاشم.

الوسط الدفاعي: إبراهيم عبد الخالق - محمد الضرف.

الوسط الهجومي: مدحت فقوسة - محمد الشامي - وجية عبد الحكيم.

الهجوم: كريم بامبو.

قبل أن يشارك كل من أحمد فتحي كاستيلو، ومحمود علاء، ومحمود البدري، ومحمد بيومي، ومصطفى فارس، محمد سليمان، وإبراهيم حسن، والغاني سيلا، ومحمود صلاح، ومحمود أبو جودة ومحمود متولي على مدار الشوط الثاني، وفقا للموقع الرسمي للدراويش.

وسيكتفي الإسماعيلي بتلك الودية ولن يخوض أي مباراة ودية أخرى طبقا لتصريحات الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي في الدوري عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلعب طلائع الجيش أمام حرس الحدود.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة، بينما طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة من 26 مباراة.

طالع أيضا

فرمان من اتحاد الكرة ضد الزمالك

المصير النهائي للحضور الجماهيري في قمة الزمالك والأهلي

ديبالا يوجه رسالة صوتية لطفل مصري

قرار منتظر من باريس سان جيرمان مع مدربه

رحبوا معنا بالمنتخب الـ 20 والـ 21 في كأس الأمم الإفريقية