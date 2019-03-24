حوار - نيدفيد: كنت أتمنى المشاركة في القمة.. ومباراة الترجي نقطة تحول في مسيرتي

"الفائز بمباراة القمة لن يحسم لقب الدوري المصري.. وكنت أتمنى المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك".

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

هكذا بدأ كريم وليد "نيدفيد" لاعب الأهلي حواره عن المنافسة على لقب الدوري وبطولة إفريقيا وكيف تخطى الفريق الأحمر فترة تراجع المستوى والإصابات التي ضربت الفريق في نهاية عام 2018 ومطلع 2019.

وأجرى كريم نيدفيد حوارا مع موقع الأهلي الرسمي ينقله لكم FilGoal.com.

وبدأ كريم نيدفيد الحوار عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا قائلا: "بالتأكيد المباراة صعبة ولكن نستهدف الفوز بلقب البطولة ومن يرغب في التتويج عليه عدم النظر إلى اسم المنافسين".

وعن مشوار الأهلي في دور المجموعات قال "الأهلي اعتاد على خوض الموجهات الصعبة ويمتلك خبرات كبيرة في التعامل معها، وهذا هو الأمر الذي يميز البطل الذي يتخطى كل الصعوبات من أجل الوصول إلى هدفه".

وشرح نيدفيد "النسخة الحالية لبطولة إفريقيا أصعب من الماضية، خاصة أن الأهلي ينافس أندية توجت باللقب في الأعوام الماضية مثل الترجي التونسي والوداد المغربي وصن دوانز".

ويلعب الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وانتقل للحديث عن مواجهة الزمالك قائلا: "بالتأكيد مباراة هامة خاصة أن لها حسابات مختلفة بين الجماهير واللاعبين، ولكننا عازمون على تحقيق الفوز من أجل قطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري".

وأكد نيدفيد "لا أتفق مع من يقول أن الفائز من مباراة القمة سيحسم لقب الدوري لأن المسابقة يتبقى بها الكثير من المواجهات الهامة والصعبة للأهلي والزمالك".

وعن عدم مشاركته في المباراة رد قائلا: "كنت أتمنى لعب اللقمة ولكن بالتأكيد أتمنى التوفيق للأهلي في هذا اللقاء وأن يكون الفوز حليفنا".

ويغيب نيدفيد عن مباراة القمة بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

وكشف نيدفيد "أغلى هدف لي هذا الموسم كان في شباك شبيبة الساورة الجزائري خاصة أننا كنا بحاجة إلى تجنب الخسارة في المباراة وهذا ما حدث".

وشرح لاعب الوسط "شاركت في أكثر من مركز هذا الموسم ولكنني أفضل اللعب في وسط الملعب وهو المركز الأفضل بالنسبة لي".

وعن أفضل مباراة لعبها هذا الموسم قال نيدفيد "خضت أكثر من مباراة بمستوى جيد ولكن الأقرب بالنسبة لي كانت مع المنتخب الأوليمبي ضد تونس وقدمت خلالها أداء جيد جدا".

نقطة تحول في الموسم

واستطرد لاعب الأهلي "هناك الكثير من المباريات التي تمثل نقطة تحول في مسيرة اللاعب ومن جانبي اعتقد أن نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ضد الترجي كان بمثابة انطلاقة جديدة بالنسبة لي وهذه المباراة أعادتني للحسابات الفنية".

الاستمرار مع الأهلي

وعن تجديد تعاقده مع الأهلي قال "بالطبع كانت خطوة هامة خاصة أنها تمنحني الاستقرار والحفاظ على التركيز وهذه هي رغبتي، وبالتأكيد التجديد يزيد من المسؤولية على اللاعب ويمنحني المزيد من الإصرار لتقديم مستوى أفضل".

الاحتراف والمنتخب

انتقل نيدفيد للحديث عن الاحتراف والمنتخب قائلا "بالتأكيد الاحتراف حلم أي لاعب ولكن أرغب في تحقيق بطولات مع الأهلي وصناعة تاريخ قبل الخروج للاحتراف الخارجي".

وأفصح "أعشق الدوري الإنجليزي ولكنه يحتاج إلى خبرات كبيرة للاحتراف بأحد أنديته وهي خطوة يجب أن تسبقها العديد من الخطوات".

ثم تحدث عن المنتخب "شرف كبير لأي لاعب تمثيل منتخب بلاده وبالتأكيد هذه الخطوة ستأتي في الوقت المناسب".

وشدد "المنتخب فرصته قوية جدا للفوز ببطولة أمم إفريقيا خاصة أنها تقام في مصر أمام جماهيرنا وبإذن اللعب اللقب يكون من نصيبنا".

وأتم نيدفيد حواره موجها رسالة لجماهير الأهلي "نحتاج دائما إلى دعمكم وفي الأوقات الصعبة نحتاج الدعم بشكل أكبر لأنكم دائما تساعدون الفريق في تحقيق البطولات".

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