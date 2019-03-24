إلغاء مران منتخب مصر الأول في نيجيريا بسبب الإجهاد وتأخُر الطائرة

قرر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، إلغاء مران اليوم الأحد قبل المباراة الودية أمام نيجيريا.

مصر تواجه نيجيريا وديًا في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، وستكتفي بخوض مران واحد قبل المباراة غدا الإثنين.

أجيري فضّل إلغاء المران نظرا لإجهاد اللاعبين الذين واجهوا النيجر في جو شديد الحرارة بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمس الأحد.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم ذكر أيضا أن تأخُر إقلاع الطائرة التي أقلت بعثة المنتخب من النيجر إلى نيجيريا، ساهم في إلغاء المران.

الطائرة كان من المقرر تحركها في العاشرة صباحا، إلا أنها تحركت في الثانية عشر ظهرا.

ليكتفي اللاعبون بإجراء عمليات استشفاء للتخلص من الإجهاد.

مصر اختتمت مشوار التصفيات بتعادل 1-1 على أرض النيجر، واحتلت المركز الثاني في المجموعة العاشرة خلف تونس المتصدرة.

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