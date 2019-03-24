مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-3-2019 والقنوات الناقلة.. حسم إفريقي ناري وقمة ألمانيا وهولندا

يوم حسم كل المقاعد المتبقية في أمم إفريقيا 2019 واستكمال مرحلة تصفيات أوروبا.. أهلا بكم في الأحد الكروي.

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منتخب ليبيا يواجه منتخب جنوب إفريقيا في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويحتاج منتخب ليبيا للفوز ولا غيره من أجل الوصول لأمم إفريقيا 2019 في مصر، بينما التعادل يكفي جنوب إفريقيا للتأهل.

وفي مجموعة أخرى نارية يلعب منتخب زيمبابوي أمام منتخب الكونغو في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 3، ومنتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب ليبريا في لقاء لن يُذاع.

زيمبابوي تتأهل في حالة الفوز أو التعادل، وهو نفس ما ينطبق على ليبيريا التي تتأهل في حالة الفوز أو التعادل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

بينما لن تتأهل الكونغو الديمقراطية إلا في حالة تحقيقها للفوز فقط، وهو نفس موقف الكونغو التي تتأهل في حالة الفوز.

وفي لقاء آخر حاسم يلعب منتخب بنين أمام منتخب توجو في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويحتاج منتخب توجو للانتصار ولا غيره من أجل التأهل لأمم إفريقيا، بينما التعادل يكفي بنين.

وفي مجموعة أخرى، يلعب منتخب تنزانيا أمام منتخب أوغندا، ويواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب ليسوتو في الخامسة مساءً.

تنزانيا تحتاج للفوز فقط بشرط عدم فوز ليسوتو على الرأس الأخضر، حيث تتفوق ليسوتو على تنزانيا بقاعدة المواجهات المباشرة (تعادلتا 1-1 وفازت ليسوتو 1-0).

ليسوتو ستتأهل في حالة الفوز بغض النظر عن نتيجة تنزانيا مع أوغندا، وقد يكفيها التعادل بشرط عدم فوز تنزانيا. الرأس الأخضر تتأهل فقط في حالة فوزها بشرط فشل تنزانيا في الفوز على أوغندا.

وفي تصفيات كأس الأمم الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2020 سنكون على موعد ناري يجمع بين منتخب هولندا أمام منتخب ألمانيا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويستضيف منتخب قبرص نظيره منتخب بلجيكا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الرابعة عصرا يلعب منتخب روسيا أمام منتخب كازاخستان على بي إن سبورتس 2، ومنتخب ويلز أمام منتخب سلوفاكيا على بي إن سبورتس 1.

أبر مباريات السابعة مساءً ستكون بين منتخب المجر أمام منتخب كرواتيا على بي إن سبورتس 1.

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