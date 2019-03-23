خاص المصري لـ في الجول: من المفترض أن يتكفل أُحد بعلاج أحمد جمعة ولكن

السبت، 23 مارس 2019 - 18:16

كتب : أحمد شاكر

أحمد جمعة - أحد

تحدث حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري عن إصابة أحمد جمعة مهاجم الفريق الذي انضم على سبيل الإعارة إلى أُحد السعودي، مشيرا إلى "سنتواصل معهم لمعرفة كل التفاصيل".

نادي أُحد أعلن في وقت سابق فسخ عقد أحمد جمعة بسبب "إصابته بقطع في الرباط الصليبي"، قبل أن يرد اللاعب ويوضح "إصابتي في الغضروف وليس في الرباط الصليبي". (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة المصري "من المفترض أن يتكفل نادي أُحد بعلاج أحمد جمعة، لأنه أُصيب في السعودية".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إصابة جمعة ليست كبيرة وسيغيب من 4 لـ 6 أسابيع فقط".

وأشار "إذا لم يتكفل أُحد بعلاج أحمد جمعة، فليس لدينا أي أزمة. سنتكفل نحن بعلاج اللاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "أعتقد أنه في حالة استمرار الدوري المصري بعد بطولة كأس الأمم، سيلتحق أحمد جمعة بالمصري بشكل طبيعي".

وكان أحمد جمعة انضم إلى صفوف أحد في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وشارك أحمد جمعة مع أحد في ست مباريات منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل خلالهم هدفا وحيدا فقط ولم يصنع.

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