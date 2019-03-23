مران الأهلي - الشناوي يبدأ تدريبات الكرة.. وسليمان يشارك

السبت، 23 مارس 2019 - 16:46

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - 21 مارس 2019

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة جمهورية شبين الودية التي أقيمت أمس الجمعة وحسمها الفريق بثنائية نظيفة.

وعاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى تدريبات الكرة مجددا بعدما غاب خلال الآونة الأخيرة بسبب الإصابة التي عانى منها في كاحل القدم.

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وشارك وليد سليمان في تدريبات الفريق الجماعية وكان حاضرا خلال تقسيمة الجمل الفنية، بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة في ركبته.

وتواجد الثلاثي عمرو جمال وجونيور أجايي وهشام محمد في التدريبات الجماعية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية فيما خضع اللاعبون الأساسيون في ودية جمهورية شبين للاستشفاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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