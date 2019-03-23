مورينيو يحدد موعد عودته للتدريب.. ويكشف: رفضت 4 عروض

السبت، 23 مارس 2019 - 14:03

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

حدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد موعد عودته للتدريب من جديد بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد، كما كشف عن رفضه عدة عروض.

وتعرض مورينيو للإقالة من منصبه مع الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي بسبب تراجع النتائج ليتولى أولي جونار سولشاير المسؤولية بدلا منه حتى نهاية الموسم.

وقال البرتغالي لشبكة beIN Sports: "ما في ذهني حاليا هو أنني أود العودة للتدريب في شهر يونيو المقبل مع ناد جديد، وخوض موسم إعداد".

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وكشف "أعلم مالا أريده ولهذا السبب رفضت من 3 إلى 4 عروض مختلفة".

وأوضح "أعلم ما أريده، لا أقصد ناد بعينه، وإنما طبيعة الوظيفة، ولهذا السبب انتظرت".

وأشار مورينيو إلى استمتاعه بالوقت الحالي بعيدا عن التدريب "في هذه اللحظة لا افتقد أي شيء. أنا لشهرين ونصف بدون عمل ولكني أجهز للموسم المقبل. الأمر لا يبدو وكأنني في عطلة أو أنني أشعر بالملل لعدم وجود شيء أفعله".

وأكمل "عندما تعمل يوميا وتحضر 6 مؤتمرا صحفية وتلعب مباراة كل 3 أيام إضافة إلى المشاكل التي تواجهها يوما بيوم فإنك لا تجد الوقت للاعتناء بنفسك، الآن لدي تلك الأشهر من أجل العودة بشكل أفضل".

وتطرق إلى قضية أخرى "توجت بالألقاب في كل مكان ذهبت إليه، لا يمكنني الهرب من عقليتي. بعض المدربين يبيعون فكرة الفلسفة، ولكن عليك بيع فلسفتك بعد الفوز بالألقاب. إن لم تفز بشيء فما هي وجهة النظر؟".

وأتم "إن لعب فريقك بشكل جيد فستفوز، لذا لا أحب التناقضات المتواجدة في عالم الكرة هذه الأيام".

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