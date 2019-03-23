تذكير صلاح بأيام المقاولون وإبراهيموفيتش مدافع.. كيف احتفلت فيفا بعيد ميلادها العاشر؟

تذكرت فيفا أيام محمد صلاح حين كان لاعبا في المقاولون العرب أثناء احتفالها بعيد ميلاد FIFA Ultimate Team العاشر.

محمد صلاح النادي : ليفربول زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي

في طور FUT انت المدير الفني. تختار فريقك وتنافس به "أونلاين"، لكن عليك أن تختار لاعبين بينهم رابط مشترك لكي يزيد التناغم والتجانس مع وضع كل لاعب في مركزه الخاص المكتوب على الكارت.

شركة EA Sports المطورة للعبة فيفا الإلكترونية احتفلت بعيد الميلاد العاشر لإطلاق طور الالتيميت تيم -الذي يُعد من الأكثر نجاحا في عالم الألعاب الألكترونية- وصلاح كان حاضرا في هذا الاحتفال. كيف؟

طور الالتيميت تيم أو FUT تم إطلاقه في الـ19 من مارس لعام 2009. ومنذ عام 2014 تحتفل به الشركة المطورة للعبة بإصدار كروت لأبرز اللاعبين متعلقة بمراكزهم الأصلية وتُسمى تلك الكروت FUT Birthday.

صلاح بدأ رحلته مع عالم كرة القدم في مركز الظهير الأيسر مع فريق المقاولون العرب؛ لذا أصدرت فيفا كارت لصلاح في هذا المركز رغم أن مركزه في اللعبة جناح أيسر.

كارت صلاح الجديد خاص بمركز الظهير الأيسر LB وبطاقة 90 بزيادة درجتين عن بطاقته العادية الخاصة بمركز الجناح الأيسر LW.

بالطبع صلاح لم يكن اللاعب الوحيد الذي تغير مركزه. اختيارات فيفا لكروت اللاعبين في عيد الميلاد أحدثت ثورة في اللعبة.

فيرجيل فان دايك قائد دفاع ليفربول حصل على كارت في مركز المهاجم بطاقة 89 وهو المركز الذي بدأ فيه ممارسة كرة القدم.

وإذا رغبت في الهجوم بـ فان دايك؛ فيمكنك أن تُدافع بـ زلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش حصل على كارت مدافع بطاقة 89.

كما يمكنك أن تستفيد أكثر من مارسيلو ودافيد ألابا -الثنائي الذي يُعد من الأفضل في مركز الظهير الأيسر- في الجبهة اليمنى! الثنائي حصل على كروت خاصة بمركز لاعب الوسط الأيمن.

ليروي ساني وفيليب كوتينيو ودوجلاس كوستا أصبح باستطاعتهم اللعب في مركز صانع الألعاب دون التقليل من التناغم بين لاعبي فريقك.

أنتوني مارسيال أصبح مهاجما وبيير إيمريك أوباميانج أصبحوا أجنحة بدلا من اللعب في مركز المهاجم. سون هيونج مين استمر في المركز الجناح لكن في الناحية اليمنى بدلا من اليُسرى. بينما تحول كيليان مبابي للجناح الأيسر بدلا من الأيمن.

كايل ووكر وثيو هيرنانديز وجوردان لوكاكو حصلوا على كروت في مركز قلب الدفاع. كذلك أكسيل فيتسل لاعب وسط دورتموند عاد ليكون مدافعا.

FUT Birthday celebrations start now! The Birthday Squad with position changes in packs, 3 players in Objectives today with another 3 to come next Friday plus Gerrard, Werner and Villa in SBCs. #10YearsOfFUT #FIFA19 #FUTBirthday pic.twitter.com/vWt9qfHJJW — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 22, 2019

FilGoal.com يستعرض قائمة اللاعبين الذين حصلوا على كروت جديد بمراكز جديدة في اللعبة.

- أنطوان جريزمان، مركز الجناح الأيمن RW بطاقة 93

- جاريث بيل، مركز المهاجم ST بطاقة 93

- كاليدو كوليبالي، مركز الارتكاز CDM بطاقة 92

- كيليان مبابي، مركز الجناح الأيسر LW بطاقة 91

- فيليبي كوتينيو، مركز صانع الألعاب CAM بطاقة 91

- بيير أوباميانج، مركز الجناح الأيمن RW بطاقة 91

- ليروي ساني، مركز صانع الألعاب CAM بطاقة 90

- محمد صلاح، مركز الظهير الأيسر LB بطاقة 90

- مارسيلو، مركز لاعب وسط أيمن RM بطاقة 90

- دوجلاس كوستا، مركز صانع الألعاب CAM بطاقة 90

- فيرجيل فان دايك، مركز المهاجم ST بطاقة 89

- دافيد ألابا، مركز لاعب وسط أيمن RM بطاقة 89

- سون هيونج مين، مركز جناح أيمن RW بطاقة 88

- كايل ووكر، مركز قلب دفاع CB بطاقة 88

- أكسيل فيتسل، مركز قلب دفاع CB بطاقة 88

- أنتوني مارسيال، مركز مهاجم ST بطاقة 87

- كوينسي بروميس، مركز لاعب وسط أيمن RM بطاقة 87

- توماس مونييه، مركز الارتكاز CDM بطاقة 87

- ثيو هيرنانديز، مركز قلب دفاع CB بطاقة 86

- بينجامين بافارد، مركز الظهير الأيمن RB بطاقة 86

- جوردان لوكاكو، مركز قلب الدفاع CB بطاقة 86

كروت اللاعبين ستكون متوفرة في الحزم الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد. لكن هناك كروت أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الاحتفالات يمكنك الحصول عليها عن طريق تحدي بناء التشكيلات أو المهام الإسبوعية، ومنها بطاقة إبراهيموفيتش.

وأيضا كروت لـ نالدو في مركز الارتكاز وجيرفينيو في مركز الجناح الأيسر.

حظ سعيد للاعبي FUT في رحلتهم للحصول على هذه الكروت.

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