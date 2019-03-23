ماركا: رغبة بوجبا في الانتقال إلى ريال مدريد "جدية"

قبل أيام تحدث الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن أن الانتقال إلى صفوف ريال مدريد هو حلم لأي لاعب، ورغبته تبدو جدية في الرحيل للدوري الإسباني بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء قال بوجبا: "كما قلت دائما ريال مدريد حلم لأي لاعب فهو أحد أكبر الأندية في العالم".

والصحيفة الإسبانية تشير إلى أن رغبته جدية في ارتداء القميص الأبيض وهو ما دفع وكيله مينو رايولا للتحرك تمهيدا للانضمام الموسم المقبل.

وذكرت ماركا أن بوجبا يؤمن أن ريال مدريد هو النادي الذي يناسبه ويناسب إمكانياته ولا يجد وجهة أفضل من الملكي.

ولكن الصحيفة أشارت إلى عدة صعوبات قد تواجه الصفقة وأولها عدم نية مانشستر يونايتد التفريط في خدماته إضافة إلى سعر الصفقة الكبير إذ انضم بوجبا للشياطين الحمر مقابل 114 مليون يورو وهو ما يعني عدم الاستغناء عنه بأقل من ذلك.

وأشارت ماركا إلى أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يؤمن بقدرات اللاعب جيدا وقدرته على اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب ولكن هناك بعض الشكوك بشأن قدرته على استلام الراية من لوكا مودريتش.

وارتبط اسم بوجبا بالانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي في ظل كثرة خلافاته مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

خلال المؤتمر الصحفي قال بوجبا: "أيضا زين الدين زيدان يدرب الفريق في الوقت الحالي وذلك يجعله حلما لأي لاعب".

قبل أن يستدرك "لكن أنا سعيد في مانشستر يونايتد الآن ولا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل".

بوجبا كشف في وقت سابق عن رغبته في استمرار مدربه الحالي أولي جونار سولشاير في مهمته مع يونايتد.

لاعب يوفنتوس السابق سجل 9 أهداف خلال 17 مباراة تحت قيادة سولشاير، ومع سولشاير أكد الفرنسي أنه استعاد "حريته" من جديد.

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