الأهلي يعدد مكاسب ودية شبين.. وسداسي الفريق يواصل التأهيل

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق العديد من المكاسب الفنية بعد خوض ودية جمهورية شبين أمس والتي حسمها الأهلي بثنائية نظيفة.

وأضاف لموقع ناديه الرسمي "المباراة شهدت الاطمئنان علي بعض اللاعبين العائدين من الإصابة وأبرزهم حسام عاشور وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمد نجيب".

وأشار "بجانب منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية مثل أحمد الشيخ وصالح جمعة وإسلام محارب وأحمد حمودي وأحمد علاء وغيرهم".

مؤكدًا أن الودية جاءت في توقيت مهم؛ من أجل تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تحتاج إلي جهود الجميع لاستكمال مشوار إفريقيا والدوري.

وأوضح أن الفريق حقق أهداف مهمة في المرحلة المنقضية بعد الصعود إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وأيضا الاقتراب خطوة مهمة من قمة الدوري مؤكدًا أن الأهلي يتطلع لاستكمال مشواره بنجاح سواء علي المستوي المحلي أو الإفريقي.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس أمام جمهورية شبين على ملعب التتش بالجزيرة حسمها الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما صالح جمعة ومحمد شريف.

ويواصل الفريق الأول استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت.

وتشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة جمهورية شبين الودية التي أقيمت أمس وحسمها الفريق بثنائية نظيفة.

على جانب آخر يبدأ الجهاز الاداري للفريق الإجراءات التنظيمية والتنسيقة لرحلة جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها السادس من ابريل القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق الي جنوب إفريقيا لخوض مواجهة صن داونز.

يذكر أن الأهلي تأهل إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد عشر نقاط بعد فوزه في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات علي شبيبة الساورة الجزائري.

وفيما يخص الإصابات يستكمل سداسي الفريق: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وهشام محمد وعمرو جمال ووليد سليمان وحمدي فتحي اليوم برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة التي عانوا منها.

ويشكو شريف إكرامي من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة في حين تعرض وليد سليمان للإصابة في ركبته، فيما يعاني هشام محمد من الإصابة بالتهابات في السمانة والخلفية.

في حين يعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، أما عمرو جمال فيشكو من الإصابة في العضلة الأمامية، في الوقت الذي يستكمل فيه محمد الشناوي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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