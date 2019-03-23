لاسارتي: تأثرت بشدة مما فعله جريزمان معي بعد 20 دقيقة من تتويجه بكأس العالم

"ما فعله جعلني متأثرا بشدة".. هكذا تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي عن أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا وأتليتكو مدريد.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد فرنسا الأهلي

فماذا فعل جريزمان؟

يقول لاسارتي: "كنت أشاهد نهائي كأس العالم وعقب نهاية المباراة مباشرة أرسلت رسالة تهنئة لـ جريزمان".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "توقعت أن يرد علي جريزمان في اليوم التالي أو بعد ذلك بفترة، ولكنه رد على رسالتي بعد 20 دقيقة فقط من نهاية المباراة".

وواصل "جريزمان أرسل لي صورته مع كأس العالم بعد 20 دقيقة فقط من فوزه باللقب. تأثرت بشدة مما فعله".

وتابع "تلك الأشياء لا تُشترى بالمال".

في الـ 15 من شهر ديسمبر 2018 احتفل جريزمان بمباراته رقم 300 في الليجا.

اختار جريزمان أن يحتفل بإنجازه بنشر صورتين، الأولى أثناء احتفاله بهدفه في ريال بلد الوليد والثانية مع لاسارتي.

Hoy he jugado mi partido número 300 en Primera. Los sueños se cumplen 💫. Gracias a todos los que me acompañan en este camino ⚽ pic.twitter.com/51sQNFouZd — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) December 15, 2018

واعتراف جريزمان بفضل لاسارتي‎ عليه يأتي من حقيقة أن المدرب الأوروجوياني كان أول من منحه الفرصة موسم 2009-2010 في ريال سوسيداد.

وتألق جريزمان صاحب الـ17 عاما ليحظى بثقة لاسارتي‎ الذي أشركه في 40 مباراة خلال الموسم سجل خلالهم النجم الفرنسي 6 أهداف.

ويحكي النجم الفرنسي عن مدربه السابق، قائلا: "كان علي أن أواجه مدافعا قاسيا في أول مواسمي مع سوسيداد هو البرازيلي ويليجتون لاعب مالاجا، ولكنه قدم لي نصيحة لأشعر بالقوة".

وأوضح "قال لي في حال ضايقك خذ قطعة من عشب الملعب وأرميها على جسمك وقل له تعال لتأكلها، وبالفعل شعرت بأنني أقوى".

وأكمل "لا أقول بأن هذا شيء صحيح، ولكن كان من الجيد لي قوتها أن أمتلك هذا الغضب في الملعب".

وواصل مشيدا به "لقد أخذني تحت جناحه وهو من علمني شرب (المتة)".

ليس جريزمان فقط من حصل على فرصته في الطريق للنجومية مع لاسارتي‎ ، فالمدرب الأوروجوياني هو من منح لويس سواريز فرصته الأولى كلاعب كرة قدم محترف. (طالع تفاصيل أكثر)

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