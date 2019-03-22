بالفيديو – بداية التصفيات.. بولندا تهزم النمسا بهدف بيونتك

بدأت بولندا مشوار تصفيات أمم أوروبا بانتصار على النمسا، والفضل يرجع إلى شيشتوف بيونتك القناص الجديد.

فاز منتخب بولندا على مضيفه النمساوي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.

وسجل بيونتك نجم ميلان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69. ركنية قابلها جليك بتصويبة قوية، تصدى لها ليندير حارس النمسا، ليتابعها بيونتك برأسية في المرمى ويحتفل بطريقته الخاصة "بوم بوم بوم".

في نفس المجموعة، فازت مقدونيا على لاتفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادلت إسرائيل مع سلوفاكيا بهدف لكل فريق.

وتتصدر بولندا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبالتساوي مع مقدونيا.

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