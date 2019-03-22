بالفيديو – بداية التصفيات.. بولندا تهزم النمسا بهدف بيونتك

الجمعة، 22 مارس 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

بيونتك يسجل هدف بولندا في النمسا

بدأت بولندا مشوار تصفيات أمم أوروبا بانتصار على النمسا، والفضل يرجع إلى شيشتوف بيونتك القناص الجديد.

فاز منتخب بولندا على مضيفه النمساوي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.

أخبار متعلقة

بالفيديو - بعرض هجومي كاسح.. إيطاليا تظفر بانتصار مستحق من أرض بولندا بالفيديو - البرتغال تهزم بولندا في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية رونالدو يواصل الغياب عن قائمة البرتغال لمواجهتي بولندا وأسكتلندا جورجينيو: قدمت أداء سيئا ضد بولندا.. ولم أتردد في تنفيذ ركلة الجزاء

وسجل بيونتك نجم ميلان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ69. ركنية قابلها جليك بتصويبة قوية، تصدى لها ليندير حارس النمسا، ليتابعها بيونتك برأسية في المرمى ويحتفل بطريقته الخاصة "بوم بوم بوم".

في نفس المجموعة، فازت مقدونيا على لاتفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادلت إسرائيل مع سلوفاكيا بهدف لكل فريق.

وتتصدر بولندا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبالتساوي مع مقدونيا.

طالع أيضا

ماذا قال مدرب الأهلي عن صفقة برشلونة المنتظرة وجوهرة ريال مدريد

حوار - محمد شريف: وصلنا لما نريده في الأهلي

رسميا - الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم

ماريا.. أم البطل التي كادت تقتله

أمم أوروبا بولندا النمسا بيونتك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر الأوليمبي وتصفيات إفريقيا وأوروبا 5 ساعة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. بولندا تهزم النمسا بهدف بيونتك 5 ساعة | أوروبا
بالفيديو – محمود متولي: لم أوقع للأهلي.. ولن أقوم بأي شيء من خلف الإسماعيلي 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أصبحنا أكثر تركيزا بعد الخروج من إفريقيا 5 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو بداية التصفيات – كرواتيا تنتصر بصعوبة على أذريبيجان.. وسلوفاكيا تُسقط المجر 5 ساعة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. ديباي يتلألأ في انتصار هولندا على بيلاروسيا برباعية 5 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك