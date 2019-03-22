بالفيديو بداية التصفيات – كرواتيا تنتصر بصعوبة على أذريبيجان.. وسلوفاكيا تُسقط المجر

الجمعة، 22 مارس 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

كرواتيا

بدأ منتخب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 مشواره في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 بالتغلب على أذريبيجان بهدفين لهدف لحساب المجموعة الخامسة

وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.

واستضاف منتخب كرواتيا منافسه أذريبيجان على ملعب ماكسيمير ستاديون.

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افتتح راميل شياديف أهداف المباراة لصالح الضيوف في الدقيقة 19.

وأدرك منتخب كرواتيا التعادل عن طريق بورنا باريسيتش في الدقيقة.

وفي الدقيقة 79 سجل أندريج كراماريتش هدف انتصار فريق المدرب زلاتكو داليتش.

أما في اللقاء الآخر الذي أقيم لحساب نفس المجموعة فاز منتخب سلوفاكيا على المجر في ملعب أنتونا مالاتينسكيو بهدفين دون رد.

افتح أوندريج دودا أهداف اللقاء في الدقيقة 42.

وأضاف ألبرت روسناك الهدف الثاني في الدقيقة 85.

يذكر أن منتخب ويلز هو الفريق الخامس المشارك في تلك المجموعة ولكنه لم يلعب في تلك الجولة.

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