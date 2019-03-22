بالفيديو – بداية التصفيات.. ديباي يتلألأ في انتصار هولندا على بيلاروسيا برباعية

تألق ميمفيس ديباي فسجل هدفين وصنع مثلهما، لتبدأ هولندا مشوارها في التصفيات بانتصار ساحق على بيلاروسيا.

فازت هولندا على بيلاروسيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب فينورد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.

وصف المباراة

تقدم منتخب هولندا في الثانية الـ50. لاعب بيلاروسيا حاول إرجاع الكرة إلى حارس مرماه، لكن ميمفيس ديباي انقض على الكرة وراغ الحارس، قبل أن يسدد في الشباك الخالية.

وأضاف جورجينيو فينالدو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ21. عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى ديباي الذي استلمها داخل منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة بالكعب إلى فينالدوم الذي انفرد بالمرمى وسددها بجانب الحارس مسجلا الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، تحصل ديباي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ51، نفذها بنفسه بنجاح مسجلا الهدف الثالث للطواحين.

وأخيرا، اتختتم فيرجيل فان دايك الحفل بهدف رابع، لكن بلمسة من ديباي أيضا الذي توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرسل عرضية قابلها فان دايك بلمسة في المرمى الخالي، لينتهي اللقاء بفوز هولندا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

في نفس المجموعة، تعادلت أيرلندا الشمالية مع إستونيا بدون أهداف في الجولة ذاتها.

وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخب ألمانيا والذي لم يخض مباريات في هذه الجولة، فيما سيلعب المنتخب الهولندي مع المنتخب الألماني يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات على أرض هولندا أيضا.

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