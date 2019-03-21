9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "التحول لـ ناد رقمي"

الخميس، 21 مارس 2019 - 22:46

كتب : أحمد الخولي

مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا عصر اليوم الخميس، ليصدر بعدها عددا من القرارات.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي 9 قرارات من بينهم تحول النادي إلى ناد رقمي في شتى المجالات وإلغاء التعامل الورقي في محاضر وجلسات المجلس.

ويستعرض FilGoal.com قرارات مجلس إدارة الأهلي، حسبما جاءت نصا من النادي..

أخبار متعلقة

كريم نيدفيد.. رحلة من البيع على OLX إلى قلوب جمهور الأهلي حوار في الجول – محمد شريف: وصلنا إلى ما نريده في الأهلي.. وهذه أكثر لحظة أحزنتني معه حوار - مروان محسن: أتأقلم على أي طريقة لعب.. وهدف الأهلي دائما الفوز بالبطولات باكاماني: أتطلع لمواجهة الأهلي.. وأتمنى تقديم أداءً جيدا مع صن داونز

- تحويل النادي الأهلي إلى نادٍ ذكي، وتطوير المنظومة الإدارية الخاصة بالنادي لمواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمي في شتى المجالات، وفي ضوء التفعيل، قرر مجلس الإدارة من اليوم إلغاء التعامل الورقي في محاضر وجلسات المجلس، وتم توزيع «تابلت» لكل عضو بالمجلس، وإضافة كمبيوتر خاص بقاعة الاجتماعات بالنادي؛ لتدوين وتسجيل كل ما يخص قرارات وبيانات محضر الجلسة، وذلك بالتزامن مع إلغاء التعامل الورقي في مجلس الإدارة نهائيا.

- تعيين محمد الصبان مستشارا لمجلس إدارة النادي الأهلي لشئون تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وذلك لخبراته الكبيرة والفائقة في هذا المجال، وفي ضوء ما يهدف له مجلس إدارة النادي في البدء للتحول إلى نادٍ رقمي، ويقدم كل الخدمات والأمور الإدارية الخاصة بالأعضاء من هذا المنطلق، على أن يتم الانتهاء من عملية التحول إلى نادٍ ذكي خلال شهور قليلة للغاية.

- إطلاق «أبليكيشين» الأهلي الخاص بالأعضاء، وذلك بالتزامن مع التحول الرقمي للنادي، وأن يصبح النادي الذكي الأول في الشرق الأوسط، وإنشاء «أكشاك» لخدمات الأعضاء بالنادي في الفروع الثلاثة؛ لتعليم الأعضاء كيفية التعامل مع الأبليكيشين وتنزيله، وكيفية دفع والاستعلام عن جميع الخدمات والرسوم من خلاله.

- تعيين ماريان رشاد خشاب نائب رئيس قسم التسويق للعلامة التجارية، وذلك في إطار سعي النادي لتعظيم العوائد المالية، والحفاظ على حقوقه التجارية.

- اعتماد الميزانية الخاصة بمعسكر الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» في بولندا، وكذلك كافة المصاريف الخاصة بمعسكر الإعداد الذي يخوضه الفريق تحت قياده محمد مصيلحي المدير الفني للفريق قبل بطولة إفريقيا للأندية التي ينظمها النادي.

- اعتماد توصية المكتب التنفيذي بإبرام تعاقدات مع لاعبات الفريق الأول لكرة اليد والبالغ عددهن 22 لاعبة، وذلك وفقا لعقود احتراف تزيد من التعامل المميز بين النادي واللاعبات، والحفاظ على حقوق الطرفين.

- الموافقة على إتمام التعاقد مع ميار شريف أحمد لاعبة التنس، وذلك كونها لاعبة مهمة، وإحدى بطلات الجمهورية التي يسعى النادي للاستفادة منها ومن إمكاناتها.

- اعتماد توصية المكتب التنفيذي الخاصة بمعسكر مرسى مطروح بفتح الحجز على القرعة، وأن تتضمن الرحلات 23 فوجًا بالتتابع تبدأ في 20 أبريل وتنتهي في 19 أكتوبر، مع منح كبار السن ورواد النادي من الأعضاء أولوية الحجز في الفوج الأول وآخر ثلاثة أفواج.

- اعتماد الموافقة على التعاقد مع عدد جديد من المنافذ المتنوعة بفرع النادي بمدينة نصر في أماكن جلوس الأعضاء الجديدة التي تم الانتهاء منها وقاربت على الافتتاح.

طالع أيضا

ماذا قال مدرب الأهلي عن صفقة برشلونة المنتظرة وجوهرة ريال مدريد

حوار - محمد شريف: وصلنا لما نريده في الأهلي

رسميا - الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم

ماريا.. أم البطل التي كادت تقتله

في الدوري الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "التحول لـ ناد رقمي" ساعة | الدوري المصري
قصة انتصار بـ17-0 في الدرجة الرابعة.. أزمة واتهام بالتلاعب في لقاء حسم الصعود ساعة | تقرير في الجول
فاروق جعفر لـ في الجول: الزمالك لن يتأثر بتعادل المقاولون في القمة.. والصراع سيظل مستمرا ساعة | الدوري المصري
فاران: لا أريد الحديث عن مستقبلي مع ريال مدريد.. ومندهش مما يملكه مبابي ساعة | أوروبا
بالفيديو – كورتوا يمنح روسيا هدفا من خطأ كارثي ساعة | أوروبا
هازارد يواصل مغازلة ريال مدريد: بدأت ممارسة كرة القدم بسبب زيدان 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك