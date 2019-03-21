شهد دوري الدرجة الرابعة أزمة كبرى في جولته الأخيرة والسبب هو انتصار فريق سراي القبة على الخالدين بـ17 هدفا دون رد ليحجز بطاقة التأهل لدورة الترقي بدلا من مدينة نصر رغم تفوقه في فارق الأهداف.

كيف بدأت القصة؟

الجولة الأخيرة من الدوري وفريق مدينة متصدر جدول الترتيب بالتساوي في عدد النقاط مع سراي القبة.

النتائج المباشرة تشير إلى تعادل الفريقين ذهابا وإيابا بهدفين لكل منهما وبالتالي تم اللجوء إلى فارق الأهداف.

فارق الأهداف يشير إلى +9 لصالح مدينة نصر ما يعني أن انتصاره في الجولة الأخيرة يصعد به بغض النظر عن نتيجة لقاء سراي القبة.

وبالفعل فاز مدينة نصر على الطيران 3-1 لكن في المقابل حدث ما لم يكن متوقعا، سراي القبة اكتسح الخالدين 17-0 ليحجز هو بطاقة التأهل.

"كيف يعقل أن فريق لم يخسر على ملعبه طوال الموسم بتلك النتيجة يسقط هكذا في الجولة الأخيرة؟"

"هذا رقم طبيعي فهم فازوا عليهم بـ13-0 في الدوري.

البداية.. اتهام من مدينة نصر

قال عمرو أحمد المدرب العام لمدينة نصر لـFilGoal.com: "حينما أنا واجهت الخالدين فزت عليه في ملعبهم 2-0 وفي ملعبنا 10-0".

وتابع متسائلا "كيف يعقل أن فريق لم يخسر على ملعبه طوال الموسم بتلك النتيجة يسقط هكذا في الجولة الأخيرة؟"

وواصل "في المباراة قبل الأخيرة لنا أمام النيل للأدوية ذهبنا إلى ملعبهم وفوجئنا بانسحابهم واحتسبت النتيجة لصالحنا 2-0 وهذا فريق لا يحقق نتائج جيدة طوال الموسم فكنا نستطيع الانتصار عليهم بنتيجة كبيرة".

وأردف "هذه كانت المباراة الوحيدة التي انسحب منها النيل للأدوية طوال الموسم لماذا كانت أمامنا فقط؟"

وأكمل المدرب العام لمدينة نصر حديثه "أكبر هزائم الخالدين في ملعبهم كانت 7-1 أو 8-1 من هليوبليس وخارج ملعبهم كانت أمامنا 10-0 فقط فكيف يخسروا 17-0 وعلى ملعبهم؟"

رد سراي القبة

إلى هنا ينتهي حديث نادي مدينة نصر لذا كان لزاما أن يكون هناك توضيح من الفريق الفائز بالنتيجة الجدلية سراي القبة.

وتحدث محسن يوسف أحمد المدير الفني لسراي القبة لـFilGoal.com قائلا: "ما حدث كان طبيعيا فهم –مدينة نصر- فازوا عليهم 13-0 وكل شيء مثبت في سجلات منطقة الكرة".

وشدد "لا يوجد أي تلاعب أو دفع للأموال لا يوجد معي أموال من الأصل لأدفعها، هل تعرفون أن اللاعبين لم يحصلوا على مكافأة أي فوز طوال 26 مباراة؟"

وواصل "عودوا للحكم ومراقب المباراة، اللقاء كان عادلا وتقرير اللقاء يثبت عدم وجود تلاعب".

وأتم "أنا مدرب هنا لأربع سنوات ولم يحدث أبدا أن قمت بدفع أموال لأي شخص".

الخطوة المقبلة

وبعد رد الطرفين فما هي الخطوة المقبلة؟

قال عمرو أحمد المدرب العام لمدينة نصر: "المدير الفني لنا ذهب للمنطقة عقب المباراة للتقدم بشكوى بناء على نصيحة مراقب مباراتنا بعد علمه بنتيجة لقاء سراي القبة ولكنهم رفضوا تقدمه بشكوى".

وواصل "يوم السبت سيذهب لاتحاد الكرة للتقدم بشكوى وحال رفضها سيذهب إلى لجنة التظلمات".

أما محسن يوسف أحمد المدير الفني لسراي القبة قال: "أنا لست طرفا في الأزمة كي يتم التحقيق معي أمام نادي مدينة نصر المنطقة للبت في شكواهم".

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