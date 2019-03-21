بعدما فقد الزمالك نقطتين في سباق المنافسة على بطولة الدوري بتعادله مع المقاولون العرب، لا يرى فاروق جعفر نجم الأبيض السابق أن هذا الأمر سيؤثر على الفريق.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لـFilGoal.com: "الزمالك لن يتأثر بهذا التعادل حتى لو فقد نقطتين خلال مواجهة الأهلي بتعادل، سيكون هو صاحب المركز الأول في جدول المسابقة".

وأضاف "فرص الزمالك أكبر من الأهلي هذا الموسم للتتويج بالدوري، ولكنني أرى من وجهة نظري الفنية أن مباراة القمة المقبلة لن تكون هي الفاصلة لمن يفوز باللقب، فمازال هناك مشوار طويل وعدد المباريات كثيرة".

جعفر أكمل "الصراع سيظل مستمرا بين القطبين الأهلى والزمالك لنيل أحدهما اللقب هذا الموسم".

وأتم "فارق النقاط لمن يحقق اللقب لن يكون كبيرا مثلما كان يحدث المواسم الماضية".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 30 مارس الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

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