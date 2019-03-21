بالفيديو – كورتوا يمنح روسيا هدفا من خطأ كارثي

يبدو أن موسم تيبو كورتوا السيء مع ريال مدريد، أثر على مستواه حتى مع بلجيكا.

ثيبوه كورتوا النادي : ريال مدريد روسيا بلجيكا

أهدى تيبو كورتوا هدفا إلى منتخب روسيا من خطأ كارثي، ليدرك الروس التعادل.

وتباطأ كورتوا في إخراج الكرة، ليقطعها دزوبيا مهاجم روسيا وتصل الكرة إلى دينيس تشيرشيف الذي راوغ الحارس البلجيكي وسجل الهدف في المرمى.

ويتعادل المنتخب البلجيكي مع ضيفه الروسي بهدف لكل فريق، مع اقتراب الشوط الأول من النهاية.

يذكر أن المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

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