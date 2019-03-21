هازارد يواصل مغازلة ريال مدريد: بدأت ممارسة كرة القدم بسبب زيدان

واصل إدين هازارد نجم تشيلسي مغازلة ريال مدريد، ليتحدث هذه المرة عن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

هازارد سُؤل عن المقارنة بينه وبين زيدان، ليرد قائلا: "بالطبع لا يوجد أي مقارنة بيني وبين زيدان".

وأضاف في تصريحاته مع راديو RTBF البلجيكي "احترم زيدان للغاية. هو بطل طُفولتي ومثلي الأعلى".

وواصل "علي أن أشكر زيدان لأنه بسببه مارست كرة القدم".

وتطرق هازارد للحديث عن شعوره عند خسارة أي مباراة، ليعترف "بكل صراحة، أنا لا أصل لدرجة الغضب بشدة عندما اخسر".

وأوضح "بكل تأكيد، أرغب في الانتصار دائما وأكون حزينا عندما لا أفعل ذلك، ولكنني لا أصل لدرجة شديدة من الغضب لأن تلك هي كرة القدم. لا يوجد أي أحد ينتصر دائما".

من الأفضل؟ كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ يرفض إدين إعطاء إجابة مباشرة ليقول "سأختار الاثنين معا".

دائما ما يرتبط اسم هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد. والآن ومع عودة زيدان من جديد لتدريب الملكي، تزايدت احتمالية رؤية إدين بالقميص الأبيض.

صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع البلوز تشيلسي مع نهاية الموسم المقبل، مما يُقربه أيضا من الرحيل لـ ريال مدريد.

وسجل هازارد 16 هدفا وصنع 11 في 39 مباراة شارك فيها مع تشيلسي في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو هداف الفريق والأكثر صناعة في صفوفه.

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