أزمة جديدة لسولشاير.. راشفورد يغادر معسكر إنجلترا مصابا

تتوالى الأنباء السيئة لأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بسبب الإصابات وكان آخر ضحية لتلك اللعنة هو ماركوس راشفورد.

وغادر راشفورد معسكر منتخب بلاده إنجلترا مصابا بسبب عدم قدرته على التعافي من إصابة في الكاحل لحقت به.

وقال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي: "راشفورد خضع لفحوصات طوال الأسبوع ومن الواضح إنه ليس مستعدا للمشاركة فهو سيغيب عن مواجهتي التشيك ومونتينجرو".

وكان لوك شو غادر معسكر المنتخب الإنجليزي أيضا في وقت سابق بسبب الإصابة.

هذا بالإضافة لعدم قدرة أنتوني مارسيال على التواجد مع منتخب فرنسا بسبب الإصابة.

وكان روميلو لوكاكو غاب عن مواجهة يونايتد وولفرهامبتون الأخيرة بسبب الإصابة.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة واتفورد يوم السبت الموافق 30 مارس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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