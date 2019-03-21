أزمة جديدة لسولشاير.. راشفورد يغادر معسكر إنجلترا مصابا

الخميس، 21 مارس 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - توتنام

تتوالى الأنباء السيئة لأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بسبب الإصابات وكان آخر ضحية لتلك اللعنة هو ماركوس راشفورد.

وغادر راشفورد معسكر منتخب بلاده إنجلترا مصابا بسبب عدم قدرته على التعافي من إصابة في الكاحل لحقت به.

وقال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي: "راشفورد خضع لفحوصات طوال الأسبوع ومن الواضح إنه ليس مستعدا للمشاركة فهو سيغيب عن مواجهتي التشيك ومونتينجرو".

أخبار متعلقة

نجم أرسنال السابق: صلاح رد على كل من شكك فيه.. هذا الفارق بينه وبين أجويرو مدرب صربيا عن نجمه: لوكا يوفيتش يقدر على اللعب لـ برشلونة مدافع سيتي السابق: لا يوجد أي لاعب في ليفربول يستطيع التواجد في فريقنا

وكان لوك شو غادر معسكر المنتخب الإنجليزي أيضا في وقت سابق بسبب الإصابة.

هذا بالإضافة لعدم قدرة أنتوني مارسيال على التواجد مع منتخب فرنسا بسبب الإصابة.

وكان روميلو لوكاكو غاب عن مواجهة يونايتد وولفرهامبتون الأخيرة بسبب الإصابة.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة واتفورد يوم السبت الموافق 30 مارس في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

طالع أيضا

ماذا قال مدرب الأهلي عن صفقة برشلونة المنتظرة وجوهرة ريال مدريد

حوار - محمد شريف: وصلنا لما نريده في الأهلي

رسميا - الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم

ماريا.. أم البطل التي كادت تقتله

راشفورد إنجلترا مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – محمود متولي: لم أوقع للأهلي.. ولن أقوم بأي شيء من خلف الإسماعيلي 20 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أصبحنا أكثر تركيزا بعد الخروج من إفريقيا 28 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو بداية التصفيات – كرواتيا تنتصر بصعوبة على أذريبيجان.. وسلوفاكيا تُسقط المجر 31 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. ديباي يتلألأ في انتصار هولندا على بيلاروسيا برباعية 32 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. هازارد يقود بلجيكا للانتصار على روسيا 36 دقيقة | أوروبا
9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "التحول لـ ناد رقمي" ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك