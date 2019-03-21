بعثة المنتخب تصل النيجر

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى نيامي عاصمة النيجر تمهيدا لمواجهة منتخب النيجر في ختام جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وطارت البعثة ظهرا على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى النيجر في رحلة استغرقت خمس ساعات.

واكتملت صفوف الفريق أمس الأربعاء بعد انضمام ثلاثي الزمالك محمود علاء وطارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش"، فيما خاض الفريق مرانا صباحيا بملعب برج العرب الفرعي قبل السفر.

ويخوض المنتخب لقاء النيجر ليطير مباشرة بعدها إلى أسابا بنيجيريا تمهيدا لمواجهة منتخب نيجيريا يوم ٢٦ وديا في إطار استعدادات المنتخبين لكأس الأمم.

ويتواجد مع البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمكلف برئاسة البعثة، بينما اعتذر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف على المنتخب عن عدم السفر لانشغاله باجتماعات اللجنة المنظمة لكأس الأمم.

ويحصل الفريق على راحة كاملة بعد تناول العشاء بفندق الإقامة ثم النوم وخوض مران وحيد في نفس ملعب اللقاء ظهر الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر مع النيجر يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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