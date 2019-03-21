نجم أرسنال السابق: صلاح رد على كل من شكك فيه.. هذا الفارق بينه وبين أجويرو

الخميس، 21 مارس 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سيرخيو أجويرو

يؤمن روبرت بيريز لاعب أرسنال السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول استطاع الرد على كل من شكك في قدرته على تقديم نفس مستواه مثل الموسم الماضي كما تحدث عن الفارق بينه وبين مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

وتحدث بيريز لموقع "بي ون" قائلا: "أعتقد أن الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي سيكون بين صلاح وأجويرو".

وأكمل "صلاح حظي بموسم عظيم وأثبت خطا من ظن أنه لن يستطيع تكرار أدائه خلال الموسم الماضي".

ويتصدر أجويرو سباق الهدافين بـ18 هدفا مبتعدا عن صلاح بفارق هدف ويجد فقط.

أما عن اختلاف دور صلاح عن الموسم الماضي قال: "هو الآن يلعب بشكل أكبر كمهاجم بدلا من الجناح وهذا يضع ضغط عليه لتسجيل الأهداف".

وعن الفارق بين النجم المصري ونظيره الأرجنتيني قال بيريز: "أعتقد أن أجويرو لديه تأثير أكبر أمام الفرق الستة الكبار ولكن لا شك أن صلاح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

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