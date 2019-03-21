"قادرون على النجاة من الهبوط وأدائنا يتحسن تدريجيا" هكذا تحدث صلاح أمين مهاجم النجوم عن موقف فريقه في الدوري خلال الموسم الجاري.

صلاح أمين النادي : النجوم النجوم

ويحتل النجوم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعدما خاض 26 لقاء ولا يفصله عن مراكز البقاء سوى نقطتين فقط.

وعن ذلك الأمر تحدث صلاح أمين لـFilGoal.com قائلا: "قادرون على البقاء في الدوري ففي الدور الأول اكتسب الفريق خبرات كبيرة وفي الدور الثاني حققنا استفادة كبرى وظفرنا بنتائج جيدة".

وأردف "أي شخص في بداية الدوري توقع هبوط بتروجيت والآن نرى الفريق ظفر بالكثير من النقاط وابتعد عن مراكز الهبوط".

وتابع صلاح أمين "لم ننه الدور الأول بتسع أو 10 نقاط بل جمعنا الكثير من النقاط ومازلنا في الصراع من أجل البقاء".

وواصل "وجودي مع محمود فتح الله وعصام الحضري هو يضيف الخبرة للاعبين الشباب إذ أن النجوم فريق شاب كان يحتاج للخبرات فقط".

وأكمل "فزنا على الزمالك وسموحة والداخلية وبتروجيت والاتحاد السكندري وكل ذلك أضاف خبرات كثيرة للاعبين".

هداف الدوري

سجل صلاح أمين تسعة أهداف خلال الموسم الجاري من الدوري ولا يفصله عن متصدر الترتيب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب سوى أربعة أهداف فقط فهل انتهى الأمر بالنسبة له أم لا؟

أجاب مهاجم طلائع الجيش السابق "لا بل الفارق قليل ويمكن تداركه في المباريات المقبلة".

وواصل "مع تسجيل أكثر من هدف في المباريات المقبلة سيقل الفارق وأتمنى بكل تأكيد حصد لقب هداف الدوري".

وشدد "لا أرى أن المنافسة ابتعدت عني".

مؤمن سليمان

أقال النجوم مدربه أحمد سامي وتعاقد مع مؤمن سليمان فما هو الفارق بينهما في التعامل معه؟

أجاب صلاح أمين "أحمد سامي كان يريدني دائما أن أتواجد داخل منطقة الجزاء لاستغلال أي كرة لتسجيل الأهداف".

وأردف "أما مؤمن سليمان فيريد مني العودة للخلف لبدء الهجوم من وسط الملعب".

وواصل "أمام الإنتاج الحربي مررت الكرة برأسي للاعبي الوسط وسجلنا هدف التعادل وهذا ما يريده مؤمن سليمان".

وأتم "هذا فكر أوروبي من مؤمن سليمان يحاول تطبيقه معنا وتحسنا معه في المباراة الثانية أكثر من الأولى وأثق إن التحسن سيزيد في الفترة المقبلة".

طالع أيضا

ماذا قال مدرب الأهلي عن صفقة برشلونة المنتظرة وجوهرة ريال مدريد

حوار - محمد شريف: وصلنا لما نريده في الأهلي

رسميا - الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم

ماريا.. أم البطل التي كادت تقتله