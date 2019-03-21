مدرب جزائري: لست أقل من جوارديولا ومورينيو.. الفارق الوحيد هو الاسم

يرى الجزائري نور الدين زكري المدير الفني السابق لفريق وفاق سطيف الجزائري ومدرب فريق الفيحاء السعودي الحالي، أنه "لا أقل نهائيا عن بيب جوارديولا".

وقال نور الدين زكري: "لا أقل نهائيا عن مورينيو وبيب جوارديولا".

وأضاف في حواره مع برنامج (في المرمى) على قناة العربية "لدي جميع الشهادات العالمية التي حصل عليها مورينيو وجوارديولا".

وواصل "الفارق الوحيد بيني وبين جوارديولا ومورينيو هو الاسم فقط لا أكثر ولا أقل".

وتابع "أنا افتخر كثيرا بنفسي ومقتنع تماما بأنني أملك المؤهلات للوصول لأعلى مكانه وتحقيق الإنجازات مع أي فريق أشرف عليه".

وتولى الجزائري نور الدين زكري صاحب الـ 54 عاما مسؤولية قيادة فريق الفيحاء السعودي في فبراير الماضي.

الفيحاء في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة من 23 مباراة.

وتحدث نور الدين زكري عن العمل من جديد في السعودية، قائلا " سبق وعملت في السعودية سابقا وعشقت الدوري وتمنيت العودة".

واستمر " قدمت مستويات جيدة مع الرائد، وكنت أرغب في العودة مجددا لـ السعودية ومن هنا قبلت عرض الفيحاء. التحدي صعب ولكنه ليس مستحيلا".

وأتم "كل الفرق حظوظها متشابهة في مؤخرة الترتيب. هدفنا هو الهروب من الهبوط".

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