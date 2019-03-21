عمرو طارق: متحمس لمواجهة فريقي السابق.. وتطورت مع نيويورك ريد بولز

يشعر عمرو طارق لاعب نيويورك ريد بولز بالتحمس لمواجهة فريقه السابق أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي يوم السبت المقبل.

وقال طارق في تصريحات للصحفيين نقلها موقع prosoccerusa: "هذا جزء من كرة القدم. أشعر بالحماسة لمواجهة فريقي السابق".

وأضاف عن فريقه الحالي "أنا مع فريق يتمتع بعقلية الفوز ومنظم للغاية ولديهم خطط على المدى الطويل لكل شيء. أظن أن الشيء الصحيح لأي لاعب هو أن يعرف خطة ناديه وما ينوون فعله".

وواصل حديثه "سعيد للغاية لأنني محاط بهذا العدد من اللاعبين الرائعين، أصحاب هذه العقلية، التي تدفعك للأمام وتحفزك. إنها عقلية كنت افتقدها في أورلاندو لأنه في منتصف الموسم حدث تغيير في المدرب".

وأوضح "هذا جزء من كرة القدم ولكني أعتقد أنه ليس لطيفا أن تمتلك مجموعة جديدة من اللاعبين ومدربهم ثم يأتي مدرب آخر بأفكار أخرى ورؤية مغايرة للاعبين".

وشدد "لا أظن أنها بيئة مريحة للعمل بها. الاستقرار أكثر أهمية للاعبين".

وهنا جاء دور مدربه كريس أرماس الذي انهال بالإشادة على الدولي المصري قائلا: "إنه يساعدنا فيما يتعلق بجانبه الشخصي. هو مرن وذكي وقوي بدنيا ويجيد قراءة اللعب. إنه سريع ورياضي وفيما يتعلق بمركزه كمدافع فهو عدواني".

وأتم "هناك العديد من الأشياء التي أحبها في عمرو، ومن الرائع أنه سيواجه فريقه القديم".

اقرأ أيضا

حوار في الجول - علي لطفي: الدربي يحسم اللقب بنسبة 60%.. ولقاء فيتا كلوب محطة فارقة لي

منافس الزمالك - حسنية أغادير.. نتائج جيدة على ملعبهم وضعيف هجوميا

منافس الأهلي - صن داونز.. قوة هجومية في جنوب إفريقيا ضعيفة خارج ملعبه

رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول إصابة النقاز أمام المقاولون