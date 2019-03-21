مران الأهلي – أزارو يعود وغياب أجايي وتأهيل أشرف.. وطلب معتاد واستفسار من لاسارتي

عاد وليد أزارو مهاجم الأهلي لمران فريقه اليوم الخميس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون الأجانب.

وفي ذات الوقت، لم يعد جونيور أجايي للمران بعد انتهاء إجازته أمس الأربعاء.

وخلال المران، واصل أحمد حمودي عمليات التأهيل بالركض حول الملعب، نفس ما فعله وليد سليمان وحمدي فتحي لاعبا وسط الفريق.

وكذلك، واصل عمرو جمال عمليات التأهيل بعد إصابته في العضلة الأمامية في وقت سابق.

واصل محمد الشناوي، حارس الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الخميس على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الشناوي جلسة تأهيل في الجيم للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

وبدأ أيمن أشرف اليوم الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وكان أيمن أشرف، قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة التي اقيمت باستاد برج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع أيمن اشرف، لبرنامج تأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخلال التقسيمة، ركز مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي على التحرك مع التمرير وسلامة الرقابة الفردية، وكالعادة التركيز على إنهاء الهجمات بشكل سليم حيث صرخ في أكثر من مناسبة (Finish) مطالبا بتسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات.

وشهدت التقسيمة تألقا من وليد أزارو، خلال التدريب على بناء الهجمة ثم لعب العرضيات، والتي أوقف لاسارتي خلالها المران أكثر من مرة لعلاج بعد الأخطاء الدفاعية.

وعقد مارتن لاسارتي جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، في حضور مترجم الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والتعرف على آخر المستجدات في برنامجهم العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

كان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري، ليصبح الفارق بين الفريقين قبل المباراة نقطتين.

اقرأ أيضا

حوار في الجول - علي لطفي: الدربي يحسم اللقب بنسبة 60%.. ولقاء فيتا كلوب محطة فارقة لي

منافس الزمالك - حسنية أغادير.. نتائج جيدة على ملعبهم وضعيف هجوميا

منافس الأهلي - صن داونز.. قوة هجومية في جنوب إفريقيا ضعيفة خارج ملعبه

رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول إصابة النقاز أمام المقاولون