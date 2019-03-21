مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة – ودية السعودية مع الإمارات.. وهولندا وبلجيكا وكرواتيا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 21 مارس 2019 والقنوات الناقلة.

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السعودية تواجه الإمارات الساعة الرابعة إلا ربع مساء في مباراة ودية. وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

اسكتلندا تواجه كازاخستان الساعة الخامسة مساء في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساء، يلتقى منتخب كرواتيا مع أذربيجان، فيما يلعب المنتخب البلجيكي مع روسيا في نفس التوقيت. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويلعب منتخب هولندا مع بيلاروسيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء أيضا، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

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