إسماعيل يوسف في رسالة تحفيزية للاعبي الزمالك: "المشوار طويل وكلنا ثقة فيكم"

الخميس، 21 مارس 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

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وجه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة تحفيزية للاعبي الفريق عقب التعادل مع المقاولون العرب.

الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لاعبو الزمالك رجال ويتحدون كل الظروف وعلى قدر المسؤولية".

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وأضاف "جمهوركم ينتظر منكم البطولة، المشوار مازال طويلا، لكننا كلها نثق فيهكم لأنكم الأفضل والأجدر، والأول".

وأتم "ربنا معاكم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 30 مارس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

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