بالفيديو – ألمانيا تتعادل مع صربيا وويلز تهزم ترينداد وديا

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو صربيا بهدف لوكا يوفيتش في ألمانيا

تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه الصربي بهدف لكل فريق، فيما فازت ويلز على ترينداد وتوباجو بهدف مقابل لا شيء، في مباراتين وديتين.

ألمانيا وصربيا

تقدم المنتخب الصربي بهدف أول في الدقيقة الـ12 عن طريق لوكا يوفيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أدرك ليون جروتيزكا لاعب وسط بايرن ميونيخ التعادل لألمانيا في الدقيقة الـ69.

وتعرض ليروي ساني لاعب ألمانيا ومانشستر سيتي لإصابة قوية في الدقيقة الـ90، أدى لطرد ميلان بافكوف لاعب صربيا، ولينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلز وترينداد وتوباجو

وفي مباراة أخرى، فازت ويلز على ترينداد وتوباجو بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية أخرى.

وأحرز بنيامين وودبيرن ناشيء ليفربول هدف ويلز الوحيد في الدقيقة الـ90، لينتهي اللقاء بفوز ويلز بهدف مقابل لا شيء.

طالع أيضا

قرعة دوري الأبطال - الأهلي يصطدم بـ صن داونز.. ومواجهة عربية في ربع النهائي

قرعة الكونفدرالية – الزمالك يواجه حسنية أغادير في ربع النهائي

قرعة دوري الأبطال - طريق ناري ينتظر الأهلي.. والنهائي خارج مصر

تعرف على طريق الزمالك بالكونفدرالية.. النهائي في مصر

حوار – نجيب: أفتقد أبو تريكة وبركات وجمعة.. وهذا أفضل شيء في لاسارتي

قائمة المغرب – بعد حرمانه من لقاء المقاولون.. رينارد يستبعد بوطيب أمام مالاوي

ألمانيا صربيا ويلز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة – ودية السعودية مع الإمارات.. وهولندا وبلجيكا وكرواتيا 2 ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة يعلن تحمله تكاليف علاج عامر عامر 2 ساعة | مصر
أحمد علي: اسألوا الونش.. لم أمثل للحصول على ركلة جزاء 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم" 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن توقف الدوري يوم 3 يونيو بعد اجتماع أجيري مع أبو ريدة وعامر حسين 2 ساعة | مصر
علي لطفي: لاسارتي أقنعني بإشراك الشناوي أمام الساورة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك