بالفيديو – ألمانيا تتعادل مع صربيا وويلز تهزم ترينداد وديا

تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه الصربي بهدف لكل فريق، فيما فازت ويلز على ترينداد وتوباجو بهدف مقابل لا شيء، في مباراتين وديتين.

ألمانيا وصربيا

تقدم المنتخب الصربي بهدف أول في الدقيقة الـ12 عن طريق لوكا يوفيتش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أدرك ليون جروتيزكا لاعب وسط بايرن ميونيخ التعادل لألمانيا في الدقيقة الـ69.

وتعرض ليروي ساني لاعب ألمانيا ومانشستر سيتي لإصابة قوية في الدقيقة الـ90، أدى لطرد ميلان بافكوف لاعب صربيا، ولينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلز وترينداد وتوباجو

وفي مباراة أخرى، فازت ويلز على ترينداد وتوباجو بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية أخرى.

وأحرز بنيامين وودبيرن ناشيء ليفربول هدف ويلز الوحيد في الدقيقة الـ90، لينتهي اللقاء بفوز ويلز بهدف مقابل لا شيء.

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