أحمد علي: أعتذر لجماهير الزمالك ولكني لاعب محترف.. وهكذا سأجبر المنتخب على ضمي

اعتذر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب لجماهير فريقه السابق الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم الأربعاء بهدفين لكل منهما.

وسجل أحمد علي هدفا في شباك الزمالك من ركلة جزاء ساهم به في حصول فريقه على نقطة من الزمالك في المباراة التي أقيمت في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 17 من الدوري.

وتحدث أحمد علي لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "فزنا على الأهلي وقدمنا مباراة قوية للغاية أمام بيراميدز واليوم ضد الزمالك".

وأضاف "أعتذر لجماهير الزمالك ولكن أنا لاعب محترف وأؤدي عملي في الملعب".

وعن الصعوبات التي واجهت فريقه قال: "طوال 20 يوما لم نخض سوى وديات وأمام فرق ليست من الدوري الممتاز لذا كان علينا الاستعداد بقوة في التدريبات".

أما عن عدم انضمامه لمنتخب مصر قال: "لن أضغط على جهاز المنتخب عن طريق الجماهير بل عن طريق أدائي في الملعب فقط".

وأتم "أدائي في الملعب ستجعل المدرب هو من يضمني وأنا أريد ذلك أن أنضم لمنتخب مصر عن طريق قناعة تامة من مدربه".

ويتصدر أحمد علي جدول ترتيب هدافي الدوري خلال الموسم الجاري برصيد 13 هدفا.

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