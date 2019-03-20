أحمد علي: أعتذر لجماهير الزمالك ولكني لاعب محترف.. وهكذا سأجبر المنتخب على ضمي

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

لاعبو المقاولون العرب يحتفلون بالهدف الأول في الزمالك

اعتذر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب لجماهير فريقه السابق الزمالك بعد تعادل الفريقين اليوم الأربعاء بهدفين لكل منهما.

أحمد علي كامل

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وسجل أحمد علي هدفا في شباك الزمالك من ركلة جزاء ساهم به في حصول فريقه على نقطة من الزمالك في المباراة التي أقيمت في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 17 من الدوري.

وتحدث أحمد علي لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "فزنا على الأهلي وقدمنا مباراة قوية للغاية أمام بيراميدز واليوم ضد الزمالك".

أخبار متعلقة

عماد النحاس: العودة بعد التأخر أمام الزمالك مرتين يجعلني راضيا عن التعادل مواجهات نارية بالجملة.. تعرف على جدول مباريات الزمالك والأهلي حتى نهاية أبريل منافس الزمالك - حسنية أغادير.. نتائج جيدة على ملعبهم وضعيف هجوميا

وأضاف "أعتذر لجماهير الزمالك ولكن أنا لاعب محترف وأؤدي عملي في الملعب".

وعن الصعوبات التي واجهت فريقه قال: "طوال 20 يوما لم نخض سوى وديات وأمام فرق ليست من الدوري الممتاز لذا كان علينا الاستعداد بقوة في التدريبات".

أما عن عدم انضمامه لمنتخب مصر قال: "لن أضغط على جهاز المنتخب عن طريق الجماهير بل عن طريق أدائي في الملعب فقط".

وأتم "أدائي في الملعب ستجعل المدرب هو من يضمني وأنا أريد ذلك أن أنضم لمنتخب مصر عن طريق قناعة تامة من مدربه".

ويتصدر أحمد علي جدول ترتيب هدافي الدوري خلال الموسم الجاري برصيد 13 هدفا.

طالع أيضا

قرعة دوري الأبطال - الأهلي يصطدم بـ صن داونز.. ومواجهة عربية في ربع النهائي

قرعة الكونفدرالية – الزمالك يواجه حسنية أغادير في ربع النهائي

قرعة دوري الأبطال - طريق ناري ينتظر الأهلي.. والنهائي خارج مصر

تعرف على طريق الزمالك بالكونفدرالية.. النهائي في مصر

حوار – نجيب: أفتقد أبو تريكة وبركات وجمعة.. وهذا أفضل شيء في لاسارتي

قائمة المغرب – بعد حرمانه من لقاء المقاولون.. رينارد يستبعد بوطيب أمام مالاوي

المقاولون الزمالك أحمد علي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس والقنوات الناقلة – ودية السعودية مع الإمارات.. وهولندا وبلجيكا وكرواتيا ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة يعلن تحمله تكاليف علاج عامر عامر ساعة | مصر
أحمد علي: اسألوا الونش.. لم أمثل للحصول على ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم" ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن توقف الدوري يوم 3 يونيو بعد اجتماع أجيري مع أبو ريدة وعامر حسين ساعة | مصر
علي لطفي: لاسارتي أقنعني بإشراك الشناوي أمام الساورة 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك