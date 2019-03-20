عماد النحاس: العودة بعد التأخر أمام الزمالك مرتين يجعلني راضيا عن التعادل

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

عماد النحاس وعلاء عبد الغني

يرى عماد النحاس مدرب نادي المقاولون العرب بأن التعادل مع الزمالك مرض له على خلفية سيناريو اللقاء.

الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال النحاس في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "بالتأكيد راض عن النتيجة لأننا نواجه فريق قوي بحجم الزمالك".

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وأضاف "العودة بعد التأخر مرتين أمام فريق بحجم الزمالك ليس سهلا، ولكن نجحنا في تحقيق تعادل جيد في مباراة كان يمكن أن ننهيها منتصرين أو خاسرين بسهولة".

وواصل "كانت مباراة قوية ومليئة بالضغوط، أشكر الله على عبورها قبل المرحلة المقبلة الهامة".

مدرب المقاولون أكمل عن ابتعاد فريقه عن المباريات "مهما فعلت في المباريات الودية لا تكون مثل الرسميات وبالتالي ربما نكون استفدنا من الراحة نعم، لكن قضاء فترة بدون لعب أيضا يؤثر أحيانا علينا".

وأتم "أتمنى أن تكون المباراة نقطة بداية لنا قبل المباريات المقبلة لتحقيق هدفنا في النهاية وإنهاء الموسم في المربع الذهبي".

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