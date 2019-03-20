عماد النحاس.. أزمة للزمالك في المواجهات المباشرة

نجح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون مرة أخرى في اختباره الصعب أمام الزمالك لتظل كفة المواجهات بينه وبين النادي الأبيض متوازنة.

وتعادل المقاولون مع الزمالك اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت إيجابيا بهدفين لكل فريق لحساب الجولة 25 من الدوري.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يلتقي فيها عماد النحاس مع الزمالك ولم ينجح الفريق الأبيض في الفوز عليه سوى في مرة واحدة فقط.

المرة الأولى جمعت الزمالك بعماد النحاس كانت مع أسوان وتعادلا سلبيا بدون أهداف قبل أن يفوز الفريق الأبيض بعد ذلك بهدف دون رد.

وفي الموسم التالي قاد النحاس فريقه الشرقية لتحقيق فوزا تاريخيا على الزمالك بهدف دون رد.

وبعد ذلك قاد النحاس الرجاء وتعادل مع الزمالك إيجابيا بهدف لمثله.

واليوم استطاع النحاس إيقاف الزمالك مرة أخرى وتعادل معه إيجابيا بهدفين لكل منهما.

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