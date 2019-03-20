3 تحديات تواجه الزمالك أمام المقاولون.. رقم غير جيد ضد عماد النحاس

الاختبار الأخير قبل القمة والاستعداد لها بأفضل أداء ونتيجة ممكنة سيكون ذلك هو شعار الزمالك حينما يواجه المقاولون العرب اليوم الأربعاء.

ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون في ملعب بتروسبورت لملاقاته في إطار الجولة 25 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل من نظيره الأحمر إذ أنه خاض 21 لقاء.

أما المقاولون فيحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز التحديات التي تواجه الزمالك ضد المقاولون

العودة إلى +4

تقلص فارق النقاط بين الأهلي والزمالك على صدارة الدوري إلى نقطة واحدة فقط ويحتاج الزمالك لدخول لقاء القمة بأريحية عن منافسه الأحمر.

إذ أن انتصار فريق المدرب كريستيان جروس على المقاولون سيعني عودة فارق النقاط إلى أربعة ما يعني أن أي نتيجة سلبية ضد الأهلي ستعني مواصلة تصدره للدوري.

أما حال التعثر ضد ذئاب الجبل فصدارة الدوري قد تضيع لو تعرض لأي نتيجة سلبية أخرى ضد الأهلي.

عماد النحاس

التقى الزمالك بالمدير الفني للمقاولون العرب الحالي عماد النحاس أربع مرات من قبل والنتائج ضده ليست هي الأفضل للفريق الأبيض.

ففي الأربع مواجهات تعادل الزمالك مع النحاس مرتين وفاز في لقاء وحيد وهُزم في مثلها.

المرة الأولى جمع الزمالك بعماد النحاس كانت مع أسوان وتعادلا سلبيا بدون أهداف قبل أن يفوز الفريق الأبيض بعد ذلك بهدف دون رد.

وفي الموسم التالي قاد النحاس فريقه الشرقية لتحقيق فوزا تاريخيا على الزمالك بهدف دون رد.

وبعد ذلك قاد النحاس الرجاء وتعادل مع الزمالك إيجابيا بهدف لمثله.

غياب بوطيب وعودة حفني والسيطرة التاريخية

عاد أيمن حفني لقائمة الزمالك المستدعاة للمباراة فيما غاب عنها خالد بوطيب مهاجم الفريق الذي اعتمد عليه جروس في الفترة الأخيرة لانضمامه لمنتخب المغرب.

فكيف سيظهر الزمالك بدون مهاجمه الحالي وهل تشهد المباراة عودة حفني للمشاركة؟

في الوقت ذاته فإن الزمالك له أفضلية تاريخية كبيرة على المقاولون في المباريات التي جمعت بينهما.

التقى الفريقان 80 مرة في كل البطولات فاز الزمالك في 51 مباراة وتعادلا في 19 وهُزم في 10 لقاءات.

وسجل الزمالك في شباك المقاولون 117 هدفا واستقبلت شباكه 54 هدفا.

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