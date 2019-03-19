الأهلي: لقاء القمة هام ولكنه لن يحسم لقب الدوري

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

فريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء

قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي إن لقاء القمة المرتقب أمام غريم ناديه التقليدي الزمالك هام للغاية خاصة في ظل فارق النقاط القليل بينهما.

لكن شدد يوسف في الوقت ذاته أن تلك المباراة لن تحسم المتوج بلقب الدوري خلال الموسم الجاري.

وتحدث يوسف لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "سمعت بعض البرامج تقول إن من سيفوز بالقمة سيتوج بالدوري؟ هذا غير صحيح".

أخبار متعلقة

أحمد الشناوي: حزنت لإصابة عامر عامر.. وأتمنى حراسة مرمى مصر في أمم إفريقيا الحنفي حكما لمواجهة الزمالك والمقاولون.. سجل رائع للأبيض ومتوازن للذئاب حوار في الجول – نور السيد: شيء واحد منعني من الانتقال للأهلي بعد الزمالك.. وهذا سبب غياب الأهداف

وأضاف "بعد القمة سيكون هناك على أقل تقدير 25 نقطة بسبب عدد المباريات الكبير المتبقي لكل فريق ويمكن لأي فريق يتدارك موقفه بعد ذلك".

وأكمل "الدوري لن يُعلن الفائز به إلا حينما يتجاوز الفارق في النقاط عدد المباريات المتبقية في المسابقة".

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ30 من شهر مارس الجاري في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل من نظيره الأحمر.

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك - عودة حفني وعنتر أمام المقاولون.. وغياب إبراهيم حسن

حوار في الجول – محمود وادي يشرح كيف هز شباك سموحة بهدف مُبهر.. والفارق بين حسام حسن وإيهاب جلال

أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

نيستا.. رؤية فيرجسون كادت تعصف بمسيرته وإنقاذ لاتسيو حوله لرمز في العالم

اتحاد الكرة ومنتخب مصر لـ في الجول: لا تنتظروا قميصا جديدا للفراعنة في كأس الأمم.. وكيف اختير التصميم

الأهلي الزمالك في القمة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل" 4 ساعة | السعودية
لهيطة: المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم 4 ساعة | منتخب مصر
3 تحديات تواجه الزمالك أمام المقاولون.. رقم غير جيد ضد عماد النحاس 4 ساعة | الدوري المصري
ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم.. والأهلي قد يكون تفاوض مع وكيلي 4 ساعة | منتخب مصر
جيجز يرد ساخرا على إبراهيموفيتش: من الواضح أنك تعرف مانشستر يونايتد أكثر منا 4 ساعة | أوروبا
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة إفريقيا 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك