الأهلي: لقاء القمة هام ولكنه لن يحسم لقب الدوري

قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي إن لقاء القمة المرتقب أمام غريم ناديه التقليدي الزمالك هام للغاية خاصة في ظل فارق النقاط القليل بينهما.

لكن شدد يوسف في الوقت ذاته أن تلك المباراة لن تحسم المتوج بلقب الدوري خلال الموسم الجاري.

وتحدث يوسف لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "سمعت بعض البرامج تقول إن من سيفوز بالقمة سيتوج بالدوري؟ هذا غير صحيح".

وأضاف "بعد القمة سيكون هناك على أقل تقدير 25 نقطة بسبب عدد المباريات الكبير المتبقي لكل فريق ويمكن لأي فريق يتدارك موقفه بعد ذلك".

وأكمل "الدوري لن يُعلن الفائز به إلا حينما يتجاوز الفارق في النقاط عدد المباريات المتبقية في المسابقة".

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ30 من شهر مارس الجاري في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل من نظيره الأحمر.

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