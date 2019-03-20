تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة إفريقيا

الأربعاء، 20 مارس 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

صور قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2018

يشهد اليوم الأربعاء مواجهة وحيدة في الدوري المصري ستجمع بين الزمالك والمقاولون العرب في تمام السابعة مساء عبر قناة "أون سبورت".

وسوف تقام المباراة في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 25 من الدوري.

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "أون سبورت 2" سوف تُنقل فعاليات قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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وتأهل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لربع النهائي في كلا البطولتين.

وبالعودة إلى المباريات فسوف يواجه منتخب ألمانيا منافسه صربيا وديا في تمام العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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