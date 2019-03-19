رئيس بايرن: سوف نستثمر في الصفقات كما لم يحدث من قبل

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 22:26

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

"نحن بصدد تجديد فريقنا وتدعيمه بشكل قوي، وسنرى أكبر برنامج استثماري لنادي بايرن ميونيخ على الإطلاق في الصيف المقبل".. كانت هذه كلمات أولي هونيس رئيس بايرن الموجهة إلى جماهير الفريق.

إخفاق لم يحدث منذ سنوات طويلة بخروج بايرن ميونيخ من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ما أثار غضب جماهير الفريق بسبب تراجع النتائج والمستوى في الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات هونيس خلال أحد المؤتمرات في ميونيخ، والذي أكد خلالها أن ناديه رصد مبالغ ضخمة لصفقات الصيف.

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وكشفت الصحيفة عن أن هونيس رصد مبلغ 200 مليون يورو لصفقات الصيف في بايرن ميونيخ من أجل تدعيم الفريق بقوة للعودة للمنافسة على جميع البطولات.

بايرن بالفعل أنهى الصفقة الأولى له وهي التعاقد مع بينجامين بافارد ظهير أيمن منتخب فرنسا وشتوتجارت الألماني ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية.

كذلك سيدخل بايرن بقوة في صفقات أخرى لتدعيم فريقه مثل لوكاس هيرنانديز ظهير أيسر أتليتكو مدريد و كاي هافرتز لاعب وسط باير ليفركوزن وكالوم هودسون أودوي مهاجم تشيلسي ونيكولاس بيب جناح ليل الفرنسي وغيرهم من اللاعبين.

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