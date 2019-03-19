خاص صورة – وكيله لـ في الجول: نادي روسي يطلب ضم لاعب حرس الحدود

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 21:56

كتب : حامد وجدي

عبد الحميد عادل

كشف عبد الحميد عادل وكيل إيدو موسيس لاعب حرس الحدود عن تلقي الأخير عرضا من نادي تامبوف الروسي للانضمام إليه الصيف المقبل.

إيدو موسيس

النادي : حرس الحدود

حرس الحدود

وقال وكيل موسيس لـFilGoal.com: "تامبوف هو أحد أندية الدرجة الثانية في روسيا ويريد بناء فريقا قويا من أجل المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل".

وأضاف "عرضت الأمر على إدارة حرس الحدود وأبلغوني أنهم سوف يجتمعون لمناقشة العرض وتحديد سعر اللاعب ما يعني وجود موافقة مبدئية".

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ويتصدر تامبوف دوري الدرجة الثانية الروسي برصيد 54 نقطة عقب مرور 27 جولة.

ويتبقى على نهاية الموسم 11 جولة ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للدرجة الأولى، بينما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق بينهما.

وشارك اللاعب النيجيري مع حرس الحدود خلال الموسم الجاري في 24 مباراة وسجل خلالهم تسعة أهداف.

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