خطأ الاتحاد الأوروبي يُخرج باريس سان جيرمان سالما من "أزمة اللعب المالي النظيف"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 19:07

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية عن قبول الاستئناف الذي قدّمه نادي باريس سان جيرمان على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإعادة فتح التحقيق بشأن خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية على أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فتحت التحقيق في إمكانية خرق النادي الفرنسي لقوانين اللعب النظيف، لكنه كان إجراءً غير قانوني، مما تسبب في قبول الاستئناف وخروج باريس سالما.

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سبب قبول الاستئناف، يعود لإجراء خاطئ اتخذه الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

الاتحاد الأوروبي أغلق التحقيق الخاص بخرق محتمل لـ باريس سان جيرمان لقوانين اللعب المالي النظيف في 13 يونيو 2018، بعد أن فشل في إيجاد مخالفات.

لاحقا في 22 يونيو من العام نفسه قرر الاتحاد الأوروبي إعادة فتح التحقيق، قرار تم تنفيذه بشكل رسمي في 3 أكتوبر، وهو ما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنص على إعادة فتح التحقيق في موعد أقصاه 10 أيام من يوم الإعلان.

هذا الخطأ في الإجراءات، جنّب باريس سان جيرمان أي عقوبات محتملة في الوقت الحالي بعد إغلاق التحقيق مع قبول محكمة التحكيم الرياضية لاستئنافه.

النادي الفرنسي خرج سالما هذه المرة.

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