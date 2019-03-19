مدافع ليفربول: لا أهتم بمؤجلات سيتي وموقفه في الجدول

شدد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول على أنه لا يهتم بوضع مانشستر سيتي منافس فريقه على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر من الاهتمام بوضع الريدز.

خلال الأسبوع الماضي انتصر الريدز على بيرنلي وفولام في الدوري الإنجليزي، كما تجاوزوا بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز في ألمانيا 3-1.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من الجيد أن نظهر شخصيتنا قدرتنا على العودة في المباريات. أعتقد أننا في نهاية الموسم سننظر إلى الخلف، ومهما كانت النتيجة، ستكون هذه الفترة مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف "الأسبوع بأكمله والأهداف التي تلقيناها والتأخر في النتيجة على ملعبنا أمام بيرنلي ومواجهة بايرن على ملعبه ومن ثم تعادل فولام معنا، جعل المباريات صعبة. مررنا بالكثير من الاختبارات هذا الأسبوع، ولكننا خرجنا بثلاثة انتصارات".

وواصل "ربما قبل بضع سنوات، لم نكن لنفوز بإحدى هذه المباريات، لكننا الآن نظهر مدى جودة الفريق التي أصبحنا عليه. نحن قوة لا يستهان بها. من المهم أن يعود لنا اللاعبون الدوليين بحالة جيدة في الجزء الأخير من الموسم".

وعن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، أوضح "كنت مشجعا لليفربول في موسم 2013 -2014 حينما اقتربنا كثيراً من الفوز بالدوري، لذلك من الجيد أن أشارك الآن في سباق التتويج. أتمنى أن ننجح في تحقيق هدفنا بحلول نهاية الموسم".

وأكمل في تصريحات للتلفزيون الإيرلندي "لست متأكدا من موعد مؤجلات مانشستر سيتي أو وضعهم في الجدول".

واستمر "من المهم بالنسبة لنا أن نركز فقط على أنفسنا. تصريحاتي قد تكون نمطية بعض الشيء، ولكن هذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا".

وأتم المدافع الشاب "حاول فقط وكن أفضل ما نستطيع، ونأمل في نهاية الموسم أن نتوج ببطولة ما".

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